Власти Германии впервые разрешили играм серии Wolfenstein выйти на местном рынке без цензуры





Немецкие коммьюнити-менеджеры Bethesda на официальном форуме сообщили о том, что международные версии Wolfenstein: Youngblood и Wolfenstein: Cyberpilot впервые допустили до продажи в Германии.

Вместе с тем, так как разработчики до последнего не знали, получат ли одобрение от рейтинговой организации USK, то трудились над двумя вариантами спин-оффов, а потому в цифровые и розничные магазины поступят обе версии, с цензурой и без, при этом конвертировать одну в другую будет нельзя.

Отметим, что до этого все части франшизы выходили в Германии с изменениями — свастики заменяли нейтральными символами, а образ Адольфа Гитлера корректировали: так, в The New Colossus фюреру невозбранно «сбрили» усы:

Поправки к немецкому законодательству приняли летом 2018-го. С тех пор игры с нацистской символикой допускают в продажу, если те «служат для художественных или научных целей или изображают текущие или исторические события». Решение при этом принимают отдельно для каждого тайтла. Интересно, что другие медиа вроде фильмов или литературы не попадали под действие антинацистских законов уже много лет — ограничения касались только игр.

Источник: DTF