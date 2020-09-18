Volkswagen подробно сравнивала Tesla Model Y с VW ID.4, чтобы убедиться в своем превосходстве (получилось спорно)

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Недавно глава Volkswagen Херберт Дисс признался, что рассматривает электрокроссовер Tesla Model Y в качестве «эталонного автомобиля» для линейки электромобилей ID. Однако вряд ли кто-то понимал, насколько педантично немцы сравнивали творение Tesla с грядущей новинкой VW ID.4.

Благодаря анонимному инсайдеру, который выложил внутренние документы Volkswagen на Reddit, мы можем оценить детальность этого сравнения. Как видим, при меньших габаритах и колесной базе разработчикам VW ID.4 удалось получить более объемный салон, а также меньший радиус поворота (важнее для Европы с ее узкими улочками, чем для США). Объем батареи и запас хода немцы великодушно признали идентичными.

В вопросах скорости зарядки (250 кВт против 125 кВт) и ускорения до 100 км/ч (5,1/3,7 сек против 8,5 сек) немцы однозначно проигрывают, однако как минимум второй параметр считают некритичным для массового рынка. Ну, и самый важный параметр сравнения — стоимость, где Volkswagen обозначил выгоду выбора VW ID.4 в районе $10-15 тыс.

Строчка с превосходством Volkswagen в вопросах диджитализации (VW OS) и качества интерьера выглядит убедительно только для тех, кто не читал первых отзывов о качестве изготовления VW ID.3 и не помнит о скандале с программным обеспечением для данной модели.

Напомним, что во время поездки в Европу глава Tesla Илон Маск проехал за рулем электромобилей VW ID.3 и ID.4 вместе с главой Volkswagen.

Источник: Electrek