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Все анонсы и трейлеры новых фильмов и сериалов с выставки Comic-Con 2019

Все анонсы и трейлеры новых фильмов и сериалов с выставки Comic-Con 2019

Все анонсы и трейлеры новых фильмов и сериалов с выставки Comic-Con 2019


В рамках выставки San Diego Comic Con было сделано множество интересных анонсов новых фильмов и сериалов, которые ждут нас в обозримом будущем. О самых крупных и ожидаемых проектах мы уже написали в отдельных заметках — все они собраны по тегу Comic-Con 2019. В этой же заметке решили собрать в одном месте все оставшиеся анонсы новых фильмов и сериалов. Итак, поехали.

Сериал «Агенты Щ.И.Т.» / Agents of S.H.I.E.L.D.

Прямо сейчас идет шестой сезон супергеройского сериала Agents of S.H.I.E.L.D по комиксам Marvel, 19 июля на экраны вышел десятый эпизод, а заключительные 12-й и 13-й эпизоды выйдут одновременно 2 августа 2019 года. И хотя телеканал ABC, где выходит шоу, не опубликовал трейлер заключительного седьмого сезона, он показал общий промо-трейлер, которое позволяет получить первый взгляд на оставшиеся эпизоды. Как и шестой, седьмой сезон Agents of S.H.I.E.L.D. будет состоять из 13-ти серий (предыдущие были 22-серийными), он выйдет в следующем году.

Сериал «Стрела» / Arrow

Еще в марте мы узнали, что старейший из сериалов DC на CW завершится сокращенным сезоном из 10 эпизодов. Премьера восьмого сезона супергеройского сериала о народном мстителе в зеленом капюшоне состоится на CW 15 октября.

Сериал «Черная Молния» / Black Lightning

После двух сезонов сериал об одном из первых супергероев-афроамериканцев из вселенной DC Comics вернется в эфир CW 21 октября. Джефферсон Пирс, он же «Черная молния», одолев заклятого врага Тобиаса Кита, готовится к надвигающейся войне с Марковианцами, пока его дочь развивает свои собственные силы.

Сериал Carnival Row

Первый сезон фэнтезийного телесериала с Орландо Блумом и Карой Делевинь в неовикторианском сеттинге из восьми эпизодов выйдет 30 августа на Amazon Prime Video. Он расскажет о мифических существах, покинувших раздираемую войной родину и осевших в городе, где люди не особо рады иммигрантам. В центре сюжета — расследование серии таинственных убийств, которые могут пошатнуть и без того хрупкое перемирие. Amazon выложила одновременно два ролика, посвященные персонажам Орландо Блума и Кары Делевинь.

Carnival Row снял Пол Макгиган («Счастливое число Слевина»), а сценарий написали Рене Эччевария («Касл») и Трэвис Бичем — автор книги Killing on Carnival Row, которую адаптируют в сериале.

Сериал «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» / Dark Crystal: Age of Resistance

Еще в прошлом году Netflix анонсировал выпуск 10-серийного кукольного приквела к культовому фэнтезийному фильму The Dark Crystal (1982) Джеймса Хенсона («Маппет-шоу»), затем в мае этого года нам показали дебютный трейлер. Новый же обеспечивает закулисный взгляд на предстоящее шоу, а также раскрывает некоторые подробности сюжета. Все 10 серий первого сезона выйдут на Netflix 30 августа.

Сериал «Флэш» / The Flash

Собственно, именно «Флэш» в свое время забрал пальму первенства у «Стрелы», став самым рейтинговым сюжетным шоу в истории CW. В прошлом Барри Аллен, самый быстрый человек на земле, и его команда одолела немало злодеев. Кто станет следующим в грядущем шестом сезоне шоу? Отвечаем: Bloodwork, которого сыграет Сендхил Рамамурти (сериалы «Герои» и «Тайные операции»). В первом трейлере Рамамурти в образе Bloodwork произносит зловещую речь о том, что мета-люди вроде Барри Аллена и его друзей — это рак, который нужно уничтожить.

Сериал «Тёмные начала» / His Dark Materials

Впервые о многообещающей телеадаптации HBO по трилогии книг Филипа Пулмана мы узнали еще в прошлом году. Как и книга, сериал расскажет о девочке Лире, живущей в мире, где переплетена магия и наука, и у каждого человека часть души воплощена в теле животного. Главные роли в шоу сыграли Дафни Кин из «Логана» и Джеймс Макэвой. Шоу стартует осенью 2019 года, пока запланировано 8 эпизодов

Сериал «Импульс» / Impulse

Второй сезон фантастического шоу YouTube Premium, основанного на одноименном романе Стивена Гулда, о девушке, обладающей даром телепортации, выйдет в этом осеннем сезоне. При этом первый сезон выложат в открытый доступ.

Сериал «Человек в высоком замке» / The Man in the High Castle

Четвертый и заключительный сезон «Человека в высоком замке» по научно-фантастическому роману Филипа Дика стартует на Amazon 15 ноября.

Сериал Star Trek: Short Treks

Во втором сезоне мини-сериала Short Treks выйдет шесть эпизодов, в которых расскажут четыре  отдельные истории. Одна из них является своего рода приквелом к Star Trek: Picard, вторая посвящена трибблам и первому дню Спока на «Энтерпрайзе», а два других будут анимационными.

Сериал «Сквозь снег» / Snowpiercer

Шоу TBS основано на одноименном антиутопическом романе 1982 года и триллере 2013-го с Крисом Эвансом в главной роли. Действие сюжета развернется спустя несколько лет после событий фильма. Главные роли в сериале исполнят Дэвид Диггз, Дженнифер Коннели, Мики Самнер, Аннализ Бассо и Элисон Райт. Шоу стартует весной 2020 года.

Анимационный фильм Steven Universe / Вселенная Стивена

Анонсированный в прошлом году на SDCC художественный фильм, основанный на Вселенной Стивена, расскажет историю, которая произойдет спустя пять лет после событий, показанных в последнем эпизоде телевизионного шоу (хотя, казалось бы, история подошла к логическому завершению). Но, похоже, Стивену и Кристальным самоцветам придется столкнуться с новой угрозой, которая угрожает всей жизни на Земле. Да, и это мюзикл. Мировая премьера фильма намечена на 2 сентября 2019 года.

Сериал «Супергёрл» / Supergirl

У Кары Дэнверс появился новый враг, с которым предстоит сразиться в новом сезоне, и противостоять ему сложнее, чем любому другому инопланетному захватчику до этого, социальные сети и технологическая зависимость сильно осложняют задачу. Поклонники могут не переживать, кроме главного злодея, будет еще немало суперзлодеев и пришельцев. Пятый сезон о сесте Человека из стали стартует 6 октября.

«Терминатор: Темная судьба» / Terminator: Dark Fate

Увы, нового трейлера горячо ожидаемого продолжения картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон не показали. Но есть ролик с закулисными фрагментами ленты Тима Миллера, в котором есть немало новых кадров.

Премьера фильма Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темная судьба» запланирована на 1 ноября 2019 года.

Фильм «Ходячие мертвецы» / The Walking Dead

История Рика в исполнении Эндрю Линкольна продолжится с того момента, как он покинул сериал на вертолете. В рамках выставки AMC подтвердила, что картина выйдет на большом экране при поддержке Universal. Изначально канал хотел показать ее по ТВ. Дата выхода пока не сообщается.

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