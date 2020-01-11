Блоги
Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2019 г.

Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2019 г.

Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2019 г.


Хотя Тарас Мищенко и опубликовал в конце прошлого года список самых читаемых статей, обзоров и других материалов сайта за 2019 г., в том числе и рецензий на фильмы, сериалы и игры, я, как в прошлом и позапрошлом году, решил создать отдельную запись на эту тему, разделив сериалы и кинофильмы, игры и DLC. Представленные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих страниц ITC.ua. Это то, что вы, уважаемые пользователи, читали в прошлом году, по сути – Выбор читателей 2019.

И год, и два года назад мы уже обсуждали методику составления данного рейтинга. Мы по-прежнему считаем цифры посещаемости достаточно адекватным отображением пользовательского интереса к тем или иным темам. Похожим образом работают, например, Google Trends. Вы искали, вы читали, вы комментировали эти материалы, вкладывая в них один из самых ценных ресурсов человека – время. Да, на популярность материалов влияют дополнительные факторы: скандальность темы, броскость заголовка, поисковая оптимизация и пр. Но в целом, как и Google Trends, этот локальный слепок интересов посетителей, пожалуй, один из самых честных.

Как и в прошлом году мы сделали отдельный Топ-10 новых игр 2019 г. и Топ-5 DLC 2019 г., потому что дополнения заняли 2, 6, 7, 12 и 15 место в общем рейтинге игр. Фильмы и сериалы также разнесены по разным спискам. В рейтинге учитывались только рецензии, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2019 г.

 

Топ-10 игр 2019*

  1. Metro Exodus
  2. Call of Duty: Modern Warfare
  3. Death Stranding
  4. Resident Evil 2
  5. Need for Speed Heat
  6. Sniper Ghost Warrior Contracts
  7. PC Building Simulator
  8. Sekiro: Shadows Die Twice
  9. Anthem
  10. The Outer Worlds

——
*Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2019 г.

 

Топ-5 DLC 2019**

  1. (2) Metro Exodus – The Two Colonels
  2. (6) Assassin’s Creed Odyssey – Fate of Atlantis
  3. (7) Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm
  4. (12) The Elder Scrolls Online: Elsweyr
  5. (15) Titan Quest: Atlantis

——
**В скобках указано место в общем игровом списке

 

Топ-10 фильмов 2019

  1. Joker / «Джокер»
  2. Black Mirror: Bandersnatch / «Чёрное зеркало: Брандашмыг»
  3. Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде»
  4. Avengers: Endgame / «Мстители: Завершение»
  5. Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Фатум»
  6. The Irishman / «Ирландец»
  7. «Захар Беркут»
  8. Glass / «Стекло»
  9. Captain Marvel / «Капитан Марвел»
  10. Ford v Ferrari / «Аутсайдеры»

 

Топ-10 сериалов 2019

  1. The Witcher / «Ведьмак»
  2. Chernobyl / «Чернобыль»
  3. 1983
  4. Love, Death & Robots / «Любовь, смерть и роботы»
  5. Wayne / «Уэйн»
  6. Sex Education / «Половое воспитание»
  7. The Mandalorian / «Мандалорец»
  8. Catch-22 / «Уловка-22»
  9. Years and Years / «Долгие годы»
  10. The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла»
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить