Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2019 г.





Хотя Тарас Мищенко и опубликовал в конце прошлого года список самых читаемых статей, обзоров и других материалов сайта за 2019 г., в том числе и рецензий на фильмы, сериалы и игры, я, как в прошлом и позапрошлом году, решил создать отдельную запись на эту тему, разделив сериалы и кинофильмы, игры и DLC. Представленные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих страниц ITC.ua. Это то, что вы, уважаемые пользователи, читали в прошлом году, по сути – Выбор читателей 2019.

И год, и два года назад мы уже обсуждали методику составления данного рейтинга. Мы по-прежнему считаем цифры посещаемости достаточно адекватным отображением пользовательского интереса к тем или иным темам. Похожим образом работают, например, Google Trends. Вы искали, вы читали, вы комментировали эти материалы, вкладывая в них один из самых ценных ресурсов человека – время. Да, на популярность материалов влияют дополнительные факторы: скандальность темы, броскость заголовка, поисковая оптимизация и пр. Но в целом, как и Google Trends, этот локальный слепок интересов посетителей, пожалуй, один из самых честных.

Как и в прошлом году мы сделали отдельный Топ-10 новых игр 2019 г. и Топ-5 DLC 2019 г., потому что дополнения заняли 2, 6, 7, 12 и 15 место в общем рейтинге игр. Фильмы и сериалы также разнесены по разным спискам. В рейтинге учитывались только рецензии, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2019 г.

Топ-10 игр 2019*

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*Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2019 г.

Топ-5 DLC 2019**

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**В скобках указано место в общем игровом списке

Топ-10 фильмов 2019

Топ-10 сериалов 2019