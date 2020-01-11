Выбор читателей ITC.ua: лучшие игры, фильмы и сериалы 2019 г.
Хотя Тарас Мищенко и опубликовал в конце прошлого года список самых читаемых статей, обзоров и других материалов сайта за 2019 г., в том числе и рецензий на фильмы, сериалы и игры, я, как в прошлом и позапрошлом году, решил создать отдельную запись на эту тему, разделив сериалы и кинофильмы, игры и DLC. Представленные ниже рейтинги составлены на основе посещаемости соответствующих страниц ITC.ua. Это то, что вы, уважаемые пользователи, читали в прошлом году, по сути – Выбор читателей 2019.
И год, и два года назад мы уже обсуждали методику составления данного рейтинга. Мы по-прежнему считаем цифры посещаемости достаточно адекватным отображением пользовательского интереса к тем или иным темам. Похожим образом работают, например, Google Trends. Вы искали, вы читали, вы комментировали эти материалы, вкладывая в них один из самых ценных ресурсов человека – время. Да, на популярность материалов влияют дополнительные факторы: скандальность темы, броскость заголовка, поисковая оптимизация и пр. Но в целом, как и Google Trends, этот локальный слепок интересов посетителей, пожалуй, один из самых честных.
Как и в прошлом году мы сделали отдельный Топ-10 новых игр 2019 г. и Топ-5 DLC 2019 г., потому что дополнения заняли 2, 6, 7, 12 и 15 место в общем рейтинге игр. Фильмы и сериалы также разнесены по разным спискам. В рейтинге учитывались только рецензии, опубликованные с 1 января по 31 декабря 2019 г.
Топ-10 игр 2019*
- Metro Exodus
- Call of Duty: Modern Warfare
- Death Stranding
- Resident Evil 2
- Need for Speed Heat
- Sniper Ghost Warrior Contracts
- PC Building Simulator
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Anthem
- The Outer Worlds
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*Рецензии на DLC вынесены в отдельный Топ-5, чтобы оставить в Топ-10 игр только оригинальные игры 2019 г.
Топ-5 DLC 2019**
- (2) Metro Exodus – The Two Colonels
- (6) Assassin’s Creed Odyssey – Fate of Atlantis
- (7) Sid Meier’s Civilization VI: Gathering Storm
- (12) The Elder Scrolls Online: Elsweyr
- (15) Titan Quest: Atlantis
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**В скобках указано место в общем игровом списке
Топ-10 фильмов 2019
- Joker / «Джокер»
- Black Mirror: Bandersnatch / «Чёрное зеркало: Брандашмыг»
- Once Upon a Time in Hollywood / «Однажды в Голливуде»
- Avengers: Endgame / «Мстители: Завершение»
- Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Фатум»
- The Irishman / «Ирландец»
- «Захар Беркут»
- Glass / «Стекло»
- Captain Marvel / «Капитан Марвел»
- Ford v Ferrari / «Аутсайдеры»
Топ-10 сериалов 2019