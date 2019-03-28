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Вышел дебютный тизер-трейлер Telling Lies — нового интерактивного детективного триллера от автора Her Story
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Вышел дебютный тизер-трейлер Telling Lies — нового интерактивного детективного триллера от автора Her Story

Вышел дебютный тизер-трейлер Telling Lies — нового интерактивного детективного триллера от автора Her Story

Создатель FMV-детектива Her Story и сценарист Silent Hill: Shattered Memories Сэм Барлоу показал первый тизер грядущей игры Telling Lies, выполненной в жанре интерактивного кино. О разработке Telling Lies было объявлено еще в июле 2017 года.

Автор характеризует свое новое творение как детективный триллер.

https://www.youtube.com/watch?v=tHjKBNq3NZQ

В руки игроков, которым предстоит примерить на себя роль детектива, попадет ноутбук с базой данных Агентства национальной безопасности США. База содержит личные видеозаписи четырех человек, причастных к некой трагедии. Игрокам предстоит пересмотреть эти видео и сопоставив связанные события докопаться до правды, собрать все кусочки пазла воедино.

Слева направо — Логан Маршалл-Грин, Александра Шипп, Анджела Сарафян и Керри Бише

Главные роли в Telling Lies исполнили Логан Маршалл-Грин («Апгрейд», «Прометей»), Александра Шипп («Люди Икс: Апокалипсис»), Керри Бише (сериал «Остановись и гори») и Анджела Сарафян (сериал «Мир Дикого Запада»).

Одновременно с тизер-роликом автор Telling Lies выложил и несколько скриншотов. Релиз Telling Lies в Steam должен состояться в этом году. Издателем выступит Annapurna Interactive.

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Источник: Her Story Video Game

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