Вышел новый трейлер мультфильма The Addams Family / «Семейка Аддамс», премьера в Украине состоится 24 октября 2019 года
В сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма The Addams Family / «Семейка Аддамс», снятого на основе одноименного сериала и комиксов середины прошлого века, которые рассказывают о жизни инфернальной семейки монстров.
По сюжету мультфильма необычная семья пытается интегрироваться в современное общество, однако общение Уэнздэй Аддамс с одноклассницами приводит к конфликту с обычными людьми. Проект отличается своеобразным черным юмором, так что его смогут с удовольствием посмотреть не только дети, но и взрослые.
Режиссерами выступили Конрад Вернон и Грег Тирнан, которые работали над мультфильмами «Шрек 2», «Мадагаскар 3» и «Полный расколбас», а сценарий написал Мэтт Либерман. Для озвучивание персонажей привлекли голливудских звезд: Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уэнздэй Аддамс), Финн Вулфхард (Пагзли Аддамс), Ник Кролл (дядя Фестер), Бетт Мидлер (бабушка Аддамс) и т.д.
Премьера мультфильма The Addams Family / «Семейка Аддамс» в Украине назначена на 24 октября 2019 года.
Источник: Universal