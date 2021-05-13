Вышел первый трейлер китайского мультфильма Wish Dragon / «Дракон желаний», пересказывающий историю Аладдина (премьера на Netflix 11 июня 2021 года)





Известный по ролям в боевиках китайский актер Джеки Чан спродюсировал весьма занятный полнометражный мультфильм Wish Dragon / «Дракон желаний», который является смесью «Аладдина» и «Безумно богатых азиатов». Проект уже через месяц выйдет на стриминговой платформе Netflix, так что у всех будет возможность оценить результат.

Завязка истории очень проста — молодой, талантливый, но очень бедный китайский паренек Дин трудится не покладая рук и грустит о разрыве с подругой детства Линой, с которой был разлучен ее богатыми родителями много лет назад. К счастью для главного героя, он находит чайник с заточенным внутри волшебным драконом Лонгом, который предлагает исполнить любые три желания (за исключением табуированного «влюбить»). И весь процесс попыток вернуть старую дружбу (или найти новую любовь), трансформации героя и потока шуток дракона мы и будем наблюдать в течении полутора часов.

Сценаристом и режисером выступил Крис Аппелханс, главные роли озвучили Джимми Вонг («Мулан»), Наташа Лю Бордиццо («Пушки Акимбо»), Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»), Джон Чо («Звёздный путь») и другие. Премьера мультфильма Wish Dragon / «Дракон желаний» на стриминговой платформе Netflix состоится 11 июня 2021 года.

Источник: Netflix