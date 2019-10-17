Вышел первый трейлер PC-версии игры Red Dead Redemption 2 в качестве 4K/60fps

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Компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер PC-версии игры Red Dead Redemption 2 в качестве 4K/60fps, который позволяет воочию оценить улучшенную графику проекта.

В отличие от консольных версий для PS4 и Xbox One, версия игры для персональных компьютеров получит поддержку высоких разрешений (4K и выше), HDR, увеличенную частоту кадров, а также совместимость с широкоформатными мониторами и мультимониторными системами. Разработчики также пообещали увеличенную дальность прорисовки и большую реалистичность картинки, включая качественное освещение, тени, отражения и текстуры.

Игроки в ПК-версию также получат новый контент для сюжетного режима, включая новые миссии, контракты, лагеря, карты сокровищ, оружие, лошадей и т.д. Игра Red Dead Redemption 2 займет 150 ГБ на жестком диске, при этом для запуска потребуются следующие конфигурации:

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601)

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2 ГБ или AMD Radeon R9 280 3 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Свободное место на жестком диске: 150 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 – обновление April 2018 (версия 1803).

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 4 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Свободное место на жестком диске: 150 ГБ

Релиз игры Red Dead Redemption 2 на ПК состоится 5 ноября 2019 года в Rockstar Launcher и Epic Games Store, а вот выход в Steam произойдет только в декабре. Для предзаказа предлагаются два издания Red Dead Redemption 2: расширенное издание Special Edition и коллекционное Ultimate Edition, обе версии предлагаются со скидкой в $20 — за 60$ и 80$ соответственно.

Источник: Polygon