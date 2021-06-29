Вышел полноценный трейлер вампирского хоррора Blood Red Sky / «Кроваво-красное небо», премьера на Netflix — 23 июля 2021 года

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После короткого тизера, показанного в рамках Netflix Geeked Week, американский стриминговый сервис наконец показал полноценный трейлер нового фильма ужасов Blood Red Sky / «Кроваво-красное небо». Как понятно из названия, действие фильма развернется в небе, а если быть еще более точным — в самолете.

Обычный авиарейс из Германии в США превращается в кошмар, когда самолет внезапно захватывает группа террористов, грозящая убить всех пассажиров. К их огромному несчастью, одна из пассажирок оказывается вампиром и матерью десятилетнего сына, которая пойдет на всё, чтобы защитить своего отпрыска…

Режиссером фильма Blood Red Sky / «Кроваво-красное небо» выступил Петер Торварт, главные роли сыграли Пери Баумайстер, Доминик Перселл, Александр Шеер и Каис Сетти. Премьера камерного хоррора состоится на стриминговой платформе Netflix менее чем через месяц, 23 июля 2021 года.

Источник: Netflix