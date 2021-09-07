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После закрытого показа трейлера четвертой «Матрицы» на мероприятии CinemaCon фанаты франшизы наконец смогут увидеть этот ролик самостоятельно (а не только почитать пересказ на нашем сайте). Компания Warner Bros. официально объявила, что выложит полноценный трейлер уже в четверг 9 сентября 2021 года.

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2 — The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 7, 2021

Впрочем, самые нетерпеливые могут увидеть первые отрывки трейлера уже сейчас — для этого достаточно посетить официальный сайт whatisthematrix.com, выбрать красную или синюю таблетку и увидеть один из роликов.

Попробуйте выбрать оба варианта несколько раз и вы увидите новые кадры:

Источник: Matrix