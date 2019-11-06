Warner Bros. запустил в производство «Фантастических зверей 3» — повествование перенесут в Бразилию, сценарий поможет написать Стив Кловз, премьера назначена на 12 ноября 2021 года





Несмотря на откровенно низкие оценки второй части франшизы «Фантастические звери» (6,6 балла на IMDb, 37% на Rotten Tomatoes), киностудия Warner Bros. официально запустила в производство третий фильм серии, основанной на произведениях Джоан Роулинг. У неназванного пока фильма уже есть дата начала съемок, сценарист, режиссер, актерский состав и даже дата премьеры.

Итак, сценарий к картине снова напишет Джоан Роулинг, однако на этот раз помогать ей будет бывший партнер по «поттериане» Стив Кловз. Автор выступил сценаристом всех восьми фильмов по книгам о Гарри Поттере, однако в двух первых фильмах «Фантастических зверей» занимался продюсированием. Именно сценарий второго фильма вызвал наибольшие нарекания своей сумбурностью, так что поддержка опытного киносценариста наверняка не помешает британской писательнице.

Режиссером Fantastic Beasts 3 выступит все тот же Дэвид Йейтс, который снял две первые части и приписан к двум следующим (напомним, что киносерия «Фантастические звери» изначально задумывалась как «пенталогия», при этом выход четвертой части предварительно запланирован на 2022 год, а пятой — на 2024 год).

Съемки фильма «Фантастические звери 3» стартуют весной 2020 года, при этом место действия перенесется из Европы в Рио-де-Жанейро (Бразилия). К своим ролям вернется практически весь основной актерский состав, включая Эдди Редмэйна (Ньют Саламандер), Кэтрин Уотерстон (Порпентина Голдштейн), Джуда Лоу (Альбус Дамблдор), Джонни Деппа (Геллерт Грин-де-Вальд), Эзру Миллера (Криденс Бэрбоун / Аурелиус Дамблдор), Дэна Фоглера (Якоб Ковальски), Элисон Судол (Куинни Голдштейн), Джессику Уильямс (Юлали Хикс) и других.

Премьера фильма Fantastic Beasts 3 назначена на 12 ноября 2021 года.

Источник: EW