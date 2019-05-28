WWF запустил стрим, на котором в реальном времени разлагается пластиковая бутылка. Продолжительность трансляции составит примерно 450 лет
Всемирный фонд дикой природы (WWF) нашел необычный способ достучаться до жителей планеты и властей тех стран, которые до сих пор используют пластик повсеместно в бытовых целях. Природоохранная организация запустила онлайн-трансляцию, с помощью которой хочет показать, как на протяжении нескольких сотен лет будет разлагаться обычная пластиковая бутылка. Задача стрима — привлечь внимание людей к проблеме загрязнения мирового океана пластиковыми отходами.
По словам природоохранной организации, на полное разложение бутылки потребуется около 450 лет. Ровно столько и будет длиться «прямой эфир» — или даже больше, поскольку «процесс разложения пластика зависит от его состава». Отмечается, что стрим может стать самым долгим в истории.
В комментариях зрители поддержали инициативу. Некоторые пошутили, что «досмотреть до конца не получится, но интрига стимулирует».
Опубліковано Longest Live Streaming Ever Пʼятниця, 10 травня 2019 р.
Одновременно с трансляцией WWF запустила петицию с требованием остановить пластиковое загрязнение океанов. На данный момент документ подписали свыше 490 тысяч пользователей. Впоследствии петицию планируют представить мировым лидерам на очередной встрече ООН, посвященной окружающей среде. Конечная цель активистов — подтолкнуть правительства стран к разработке и принятию общемировых правил и мер, которые позволят полностью остановить попадание пластиковых отходов в мировой океан к 2030 году.
Напоследок отметим, что, по данным WWF, в мировом океане на сегодняшний день скопилось более 150 млн тонн пластмассовых отходов, отравляющих водных обитателей, и ситуация продолжает усугубляться: в реки, моря и океаны ежегодно попадает около 8 млн тонн пластика.
Источник: Stop Plastic Pollution