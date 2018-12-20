Японские инженеры представили «мимимишного» робота Lovot, предназначенного для эмоциональной поддержки

Японский стартап Groove X представил робота Lovot, который практически бесполезен с точки зрения домашнего хозяйства, но всегда готов составить компанию.

Как сообщается, Lovot (от слов love и robot) внешне напоминает пингвина, умеет трогательно пищать и проситься на ручки. Создатели говорят, что у робота есть и практическое применение — благодаря трем камерам он может присматривать за детьми и за домом, а доступ к трансляции будет у хозяина на смартфоне.

У маленького робота, высота которого составляет всего 40 см, а масса — 3 кг, есть анимированные глаза, а также небольшие колеса, поэтому он может свободно передвигаться по квартире и следовать за пользователем. Также у Lovot есть крылья, которые он поднимает, когда «хочет», чтобы его взяли на руки.

При этом на руках робот «засыпает», как младенец. Кроме того, когда человек трогает Lovot, робот отвечает на касание теплом, а также начинает «мурлыкать».

«Его уровень интеллекта — лишь немногим выше, чем у хомяка. Он не может выполнить за вас какую-либо работу и, вероятно, зачастую будет просто путаться под ногами. Lovot — это такое себе роботизированное домашнее животное», — говорит руководитель Groove X Канаме Хаяши, который ранее работал в SoftBank и создавал робота Pepper.

Вместе с тем, по словам Хаяши, Lovot может запоминать до 1000 людей и различать одновременно до 100 лиц. Также он оснащен интеллектуальной системой управления, позволяющей роботу ориентироваться в пространстве, не въезжать в мебель и не наезжать на людей.

Lovot поступит в продажу в 2019 году. Один «робопингвин» вместе с зарядной станцией обойдется в $3000. Также пользователям придется ежемесячно платить около $90 за его обслуживание. При желании можно докупить для Lovot нарядные костюмы. По мнению главы Groove X, ЦА аппарата — женщины и пожилые люди.

Источники: hightech.plus, Reuters