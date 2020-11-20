Зак Снайдер опубликовал новый трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости» (и часовой ролик с его разбором)

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На днях Зак Снайдер обмолвился, что за неделю досъемок снял всего четыре минуты нового материала для своей режиссерской версии супергеройского боевика Justice League / «Лига справедливости». Чтобы не разочаровывать фанатов столь малым количеством дополнительного хронометража, режиссер выложил новый трейлер проекта.

В ролике мы можем увидеть больше новых сцен с Киборгом, а также схватку Аквамена с неким мистическим противником под любимую песню Снайдера — «Hallelujah» Леонарда Коэна.

Специально для тех, кто не может отличить новый трейлер от старого, Зак Снайдер опубликовал еще одно видео длительностью более часа, в котором практически покадрово разбирает новый трейлер. Данный факт скорее радует, чем удивляет, так как демонстрирует с какой скрупулезностью автор подходит к созданию «Justice League Snyder Cut».

Напомним, что режиссерская версия фильма «Zack Snyder’s Justice League» выйдет в формате четырех часовых серий (чуть позже их смонтируют в отдельный фильм) на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году. Там появятся не только все основные герои, включая Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), но и новички — Джаред Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).

Источник: Engadget