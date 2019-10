Запрет политрекламы в Twitter: представители кампании Трампа выступили против решения соцсети, у Байдена и Клинтон, напротив, поприветствовали его

Грядущий запрет политрекламы в Twitter вызвал переполох среди американских политиков и не только. Так, менеджер предвыборной кампании Трампа Брэд Парскейл назвал решение руководства соцсети «глупым».

«Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных либеральных СМИ, которые теперь будут действовать без проверки, покупая очевидно политический контент, направленный против республиканцев?» — заявил он

По мнению представителей штаба американского президента, таким образом Twitter предпринимает еще одну попытку заглушить голоса консерваторов.

«Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн», — поясняется в сообщении.

Twitter bans political ads in yet another attempt by the left to silence Trump and conservatives. Wouldn’t be surprised if @twitter lifted the ban after 2020. Statement: pic.twitter.com/4ZdHGJw3js — Brad Parscale (@parscale) October 30, 2019

Совершенно противоположенное мнение высказали в предвыборном штабе бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который является претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии.

Как следует из сообщения штаба Байдена, его представители ценят то, что в Twitter «признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, подобной той, которая раздается из предвыборного штаба Трампа».

«Жаль, что у медийных организаций остается только один путь добиться такой цели — и это полный отказ от политрекламы. Однако то, что Twitter не возобладала жажда прибыли, когда перед ней встал выбор между деньгами и целостностью нашей демократии, воодушевляет», — говорится в заявлении штаба бывшего вице-президента.

Также запрет поприветствовала Хиллари Клинтон, другой кандидат в президенты США от Демократической партии, призвавшая Facebook последовать примеру Twitter. К ее призыву присоединился представитель демократов в Комитете по разведке при Сенате Марк Уорнер.

This is the right thing to do for democracy in America and all over the world. What say you, @Facebook? https://t.co/dRgipKHzUG — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 30, 2019

«Социальные сети несут огромную ответственность за то, чтобы выборы оставались честными. Инициатива Twitter, заключающаяся в том, чтобы убрать возможность для политиков распространять дезинформацию через рекламные объявления, — это одно из самых правильных с этической точки зрения решений», — заявила, в свою очередь, конгрессмен Александрия Окасио-Кортез от штата Нью-Йорк, которая ранее была возмущена нежеланием Facebook проверять политическую рекламу.

Помимо некоторых политиков, шаг Twitter поприветствовали эксперты. Так, аналитик соцсетей Карл Миллер отметил в своем твите, что это впервые, когда гигант IT-индустрии отступил назад и задумался о своем дестабилизационном влиянии на общественные институты, неспособные подстраиваться под современные реалии так же быстро, как интернет-компании.

Check out Twitter's reasoning in stopping all political ads (candidates and issues) globally. This is honestly one of the first times a tech giant has stepped back in concern for the enormous disruptions they're doing to the institutions that don't move as quickly as them. https://t.co/maKNFhkRSw — Carl Miller (@carljackmiller) October 30, 2019

В Facebook, однако, со своими коллегами и с представителями демократов не согласились: на своей странице глава соцсети Марк Цукерберг написал, что частные компании не должны ограничивать свободу слова политиков.

«У нас демократия, и я не считаю правильным для частных компаний подвергать цензуре политиков и новости. Реклама может быть важной частью для самовыражения — особенно для кандидатов и групп, которые не получают поддержки от СМИ. Сложно определить, где провести черту. Должны ли мы блокировать рекламу важных политических вопросов, таких как изменение климата или расширение прав женщин? Я считаю, что лучше повышать прозрачность таких объявлений. Сейчас на Facebook можно узнать всю статистику по каждой запущенной рекламной кампании — этого не делают ни телевидение, ни печатные СМИ», — указал руководитель Facebook.

Источник: BBC