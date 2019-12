3 декабря в EGS выйдет Phoenix Point — пошаговая стратегия от автора серии X-COM

Независимая студия Snapshot Games опубликовала сюжетный и релизный трейлеры тактической стратегии Phoenix Point, которая выйдет в Epic Games Store уже 3 декабря. Разработкой проекта руководил британский геймдизайнер и программист Джулиан Голлоп, принимавший непосредственное участие в создании оригинальной X-COM: UFO Defense 1994 года.

В центре сюжета — так называемый «Проект Феникс», организация, сформированная после Второй мировой войны для предотвращения глобальных угроз человечеству. Ее сотрудники много лет успешно разрешали международные политические конфликты, но после неудачной кампании на Луне организация утратила поддержку со стороны ООН и ушла в подполье, тем самым оставив обитателей Земли без наднациональной защиты. Спустя некоторое время, в 2022 году, ученые обнаруживают в Арктике замороженный инопланетный вирус, и все бы ничего, но глобальное потепление приводит к таянию льдов и высвобождению заразы. Человечество, лишенное всемирной защитной организации, не успевает предпринять меры, чтобы остановить катастрофу…

События игры разворачиваются в 2047 году, когда устрашающие создания-монстры, представляющие собой некогда мутировавших из-за вируса людей и животных, уже захватили практически каждый уголок планеты, а выжившие и уцелевшие люди поделились на три противоборствующие на идеологическом уровне фракции: жаждущий восстановить порядок милитаристский «Новый Иерихон», технологически развитый «Синедрион», стремящийся построить общество без иерархий, и религиозную группировку «Последователи Ану», выступающую за симбиоз вируса и людей. Игроку предстоит возглавить команду ученых, инженеров и солдат из остатков «Проекта Феникс» и спасти человечество.

Разработчики обещают пошаговые тактические бои «в духе X-COM» на процедурно генерируемых картах с возможностью не просто управлять перемещениями и действиями отдельных юнитов, но и выбирать, в какие части тела противника тому или иному бойцу следует целиться (попадание в определенные части тела может, например, замедлить недруга, заставить его бросить щит или вызвать кровотечение), систему прокачки и кастомизации солдат, непрестанно мутирующих противников, способных адаптироваться под тактику игрока для оказания более эффективного сопротивления, глобальное управление ресурсами, исследование новых технологий, планирование операций, развитие дипломатических отношений (каждая из фракций готова предложить свою помощь в обмен на то, чтобы напакостить противоборствующей стороне) и несколько концовок, которые можно открыть только через несколько прохождений.

Phoenix Point будет доступна в трех изданиях: базовом ($40), Deluxe ($60) и Ultra ($80). Ultra-издание в дополнение к эксклюзивному внутриигровому контенту и цифровому артбуку из Deluxe-версии включает Season Pass, в который войдут 5 DLC (Blood and Titanium, Legacy of the Ancients, Festering Skies и еще два неназванных). Релиз всех этих дополнений, согласно планам разработчиков, состоится до конца 2020 года. При желании Season Pass либо каждое из дополнений можно приобрести отдельно, цены указаны в таблице ниже.

Что касается системных требований, то они следующие:

Минимальные:

Intel Core i3 либо AMD Phenom II X3;

8 ГБ ОЗУ;

Nvidia GeForce GTX 660 либо AMD Radeon R9 270.

Рекомендуемые:

Intel Core i5 с частотой 3 ГГц либо AMD серии FX с частотой 3,2 ГГц;

16 ГБ ОЗУ;

Nvidia GeForce GTX 1060 либо AMD Radeon R9 390X.

Несмотря на то, что данный ролик вышел еще в прошлом году, в нем показаны геймплейные механики, которые не запечатлены в релизном трейлере.

Напоследок отметим, что, помимо ПК, Phoenix Point выйдет также на консолях, но позже: ожидается, что релиз игры на Xbox One состоится в первом квартале 2020, а до PlayStation 4 она доберется до конца следующего года.

