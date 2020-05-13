700-долларовые колесики для Mac Pro прикрепили к скейтборду (все очень плохо!)





Над абсурдными колесиками для перемещения Mac Pro, которые Apple с недавних пор продает отдельно по цене $700 (и при этом у них даже нет фиксаторов), не смеялся наверное, только ленивый. И понятно, что многие, глядя на внушительный ценник, невольно задаются вопросом о том, как еще можно использовать эти колесики. Авторы YouTube-канала Braille Skateboarding решили попытаться прикрепить колесики к скейтборду. Что из этого вышло, можно узнать из видео ниже (спойлер: ничего толкового).

Прикрепить колесики к доске удалось, вот только они совершенно не подходят даже для спокойной езды на скейтборде, не говоря уже о выполнении каких-либо трюков. На стандартном креплении далеко уехать не получилось — после нескольких попыток колесики начали отваливаться. В итоге энтузиасты заменили стандартное крепление с одним болтом на более надежное с рейками и наружными гайками, но ездить лучше от этого колесики не стали. Справедливости ради, пару-тройку простых трюков после множества падений и неудач скейтбордистам все же удалось совершить.

Канадский видеоблогер и владелец YouTube-канала Unbox Therapy Льюис Хилсентегер забавы ради провел свой эксперимент: вместо традиционной доски для скейта взял металлическую панель точной реплики корпуса Mac Pro. Надо ли говорить, что и этот эксперимент показал себя не слишком удачным? Зато сам скейтборд получился весьма аутентичным.