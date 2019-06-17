Адам Сэвидж в рамках шоу Savage Builds создал летающий костюм Железного человека

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На телеканале Discovery стартовало шоу Savage Builds. Его ведет специалист по спецэффектам Адам Сэвидж, принимавший участие в создании «Матрицы», «Звездных войн» и третьей части «Терминатора», более известный по передаче «Разрушители мифов» (MythBusters), в которой он вместе с еще одним специалистом по спецэффектам Джейми Хайнеманом подтверждал или опровергал популярные легенды.

В новом шоу Адам снова взялся за эксперименты, в частности, он попробует собрать машины в стиле «Безумного Макса» и самоходный снаряд времен Второй мировой войны.

В первом выпуске ведущий совместно с английским изобретателем Ричардом Браунингом и инженерами из Колорадской горной школы воссоздал из титана при помощи технологии 3D-печати костюм Железного человека Mark II.

Поскольку костюм сделан из титана, его, как и оригинал, не берут пули. Кроме того, чтобы костюм мог летать, к нему прикрепили решение компании Gravity — разработчика джетпаков.

«Хотя технологии реактивных ранцев только зарождаются, мы уже можем с уверенностью говорить, что костюм Железного человека вполне реален», — заявил Сэвидж после успешных летных испытаний своего нового творения.

Интересно, что Сэвидж побоялся провести тесты самостоятельно, поэтому возможность испытать костюм досталась главе Gravity Ричарду Браунингу. К слову, максимальная высота, на которую поднялся Браунинг, — 4,5 метра.

Напоследок отметим, что в первом сезоне Savage Builds будет восемь эпизодов.

Испытания костюма на пуленепробиваемость.



Источники: DTF, The Verge