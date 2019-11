Adobe представила приложение, позволяющее определить, подвергалось ли лицо на фото редактированию в Photoshop

Компания Adobe провела очередную ежегодную конференцию MAX в Калифорнии, на которой показала свои новые разработки. Пожалуй, самой необычной новинкой презентации стало приложение About Face. Программа способна определить, отредактировано ли лицо на фото при помощи редактора Photoshop или нет.

Как сообщается, в основе приложения лежит нейросеть, которая попиксельно анализирует изображение и выявляет места, в которых присутствуют следы редактирования. После этого ПО выдает свой «вероятностный вердикт» — то есть с какой вероятностью, по мнению алгоритма, изображение может являться отредактированным. Однако это не еще все особенности разработки: например, она также может подсветить на фото конкретные части лица, которые, с ее точки зрения, подверглись редактированию. Так, в ходе презентации спикер растянул лицо, изменил улыбку и увеличил глаза человеку на фотографии. About Face успешно обнаружила эти изменения:

Помимо этого, приложение, основываясь на результатах анализа, может попытаться восстановить оригинальное изображение:

По мнению разработчиков Adobe, ПО по типу About Face в настоящее время крайне актуально, поскольку сегодня по интернету вовсю «гуляют» отредактированные фейки. Когда компания собирается выпустить About Face, не сообщается. Кроме того, намерены ли разработчики адаптировать свое решение под другие фоторедакторы, помимо Photoshop, также неизвестно.

Из других представленных в ходе мероприятия новинок можно выделить инструмент Awesome Audio, который позволяет в один клик убрать из аудиозаписи посторонние шумы, устранить реверберацию и эхо и в целом значительно улучшить качество аудиозаписи. Предполагается, что функция, разрабатываемая для Adobe Audition — фирменного аудиоредактора Adobe — найдут полезной, прежде всего, аматоры, ведущие собственные подкасты, у которых нет профессионального аудиооборудования.

Еще одной интересной разработкой является решение под названием All in Sneak. Инструмент работает следующим образом: на входе ему дается две фотографии с одинаковым фоном, но с разными запечатленными на них людьми, после чего ПО задействует систему распознавания лиц, автоматически определяет людей, которые запечатлены на одном фото, но не представлены на другом, и вырезает их фигуры из одного фото и вставляет в другое. По мнению разработчиков, All in Sneak найдут полезным путешественники: как правило, когда группа туристов делает групповое фото, один из них управляет камерой и во время съемки находится за кадром; разработанное специалистами Adobe ПО позволит без труда разместить на одном фото всех членов группы.

Приложение под названием Sound Seek, в свою очередь, способно автоматически выделять на аудиозаписи запинки по типу «ээээ» и «эммм» и вырезать их.

Наконец, ПО Sweet Talk призвано значительно упростить процесс анимирования статичных лиц на фотографиях и рисунках. Определив лицо на изображении, нейросеть пытается анимировать его таким образом, чтобы его выражение, а также движения рта и глаз соответствовали предоставленной пользователем на входе аудиодорожке.

Источник: The Verge