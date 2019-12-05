Air France приступила к испытаниям аэродромного багажного роботягача

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Французская авиакомпания Air France приступила к испытаниям автономного аэродромного багажного тягача AT135 Autonom Tract, который занимается перевозкой багажа пассажиров от пункта сортировки к самолетам для погрузки. Как сообщает Flightglobal, испытания проводятся в аэропорту Тулузы.

Инновационное транспортное средство разработано компаниями Charlatte и Navya на базе аэродромного электрического багажного тягача T135. Устройство оборудовано системами GPS и инерциальной навигации, а также лидаром и камерами.

В рамках испытаний AT135 используется для челночных перевозок багажа. При погрузке транспортное средство работает в традиционном ручном режиме под контролем старшего грузчика-оператора. Загрузившись, оператор переводит автомобиль в беспилотный режим, указывает на бортовом планшете точку названия и выходит из него, после чего тягач принимается за доставку багажа. Прибыв к нужному самолету робот останавливается и дожидается, пока его переводят в ручной режим для разгрузки. После разгрузки он по команде уже другого ответственного грузчика возвращается на пункт сортировки. Испытания AT135 проводятся с 15 ноября 2019 года.

В Air France ожидают, что использование роботягачей освободит дополнительные рабочие руки, а также сделает процесс перевозки грузов более оптимизированным и безопасным.

Источник: N+1