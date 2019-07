Airbus представил экспериментальный концепт пассажирского самолета Bird of Prey

Авиастроительный концерн Airbus представил концепт пассажирского самолета Bird of Prey, элементы конструкции которого напоминают части тела хищных птиц. Разработчики указывают, что концепт не будет воплощен в виде серийного самолета, но использованные при его разработке идеи могут пригодиться для создания будущих самолетов.

Отметим, что последние десятилетия большинство пассажирских самолетов имеют схожую конструкцию с сигарообразным фюзеляжем и однокилевым хвостовым оперением с горизонтальными и вертикальным стабилизаторами. Эта схема хорошо зарекомендовала себя в пассажирской авиации, однако ее возможности по улучшению эффективности полета и других характеристик во многом уже исчерпаны, поэтому авиаконструкторы исследуют другие схемы компоновки самолетов.

В представленном Airbus концепте Bird of Prey реализовано сразу несколько нетипичных решений. Как сообщается, концепт представляет собой региональный самолет, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 1500 километров, выполненный по схеме высокоплана. Большая часть консолей крыла имеет плоскую форму (вдоль), однако в основании они сильно изгибаются и крепятся к фюзеляжу по отдельности — в то время как во многих других высокоплана они соединены центропланом. Под крылом установлено четыре турбовинтовых двигателя — по два с каждой стороны.

The ‘#BirdOfPrey’ is taking wing! This sleek new concept takes inspiration from eagles to create a hybrid-electric design with individually controlled feathered wings. We’re always looking for pioneering new ideas – what would your aircraft be inspired by? https://t.co/HOfecb8X06 pic.twitter.com/0zXOr5znJv

— Airbus (@Airbus) July 19, 2019