Airbus провел первичные испытания системы, позволяющей автоматизировать взлет самолетов





Европейский авиастроительный концерн Airbus провел успешные испытания системы автопилотирования, которая способна поднимать самолет в небо, ориентируясь на изображение с камеры, установленной на фюзеляже летательного аппарата. Согласно сообщению предприятия, в качестве воздушного судна для отработки инновационного автопилота был взят пассажирский лайнер Airbus A350-1000. Испытания состоялись в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции.

Отметим, что крупные авиастроительные компании сегодня занимаются разработкой все большего числа систем автоматизации полета. Конечная цель этих усилий — научить автопилоты не только вести самолет по маршруту во время полета, но также выполнять полностью автоматические взлет, посадку и даже руление по аэродрому.

Считается, что бо́льшая автоматизация пассажирских самолетов может сделать перелеты безопаснее. Кроме того, предполагается, что таким образом удастся решить проблему распределения эшелонов в воздушном пространстве аэродромов и сокращения интервалов между взлетами и посадками лайнеров. Что касается пилотов, то их убирать не планируют: так, в Airbus, к примеру, подчеркивают, что продвинутые автономные системы, разрабатываемые в настоящее время специалистами предприятия, призваны позволить пилотам уделять больше внимания принятию стратегических решений и меньше заботиться о непосредственном процессе полета, а не заменить их.

Вместе с тем, хотя автоматизация в данной области во многом уже технически реализуема, в ряде моментов она сопряжена с рядом трудностей. Например, в случае взлета и посадки одно из препятствий состоит в выборе оптимального способа обеспечения систем автопилотирования необходимыми для их работы данными. Один из вариантов решения этой проблемы предполагает оснащение аэродромов различным сложным и дорогостоящим вспомогательным оборудованием. Загвоздка в том, что далеко не всем аэропортам оно «по карману».

Найти выход из ситуации, создав менее экономически затратное решение, взялся концерн Airbus. В рамках проекта ATTOL инженеры компании разрабатывают систему, которая позволит автоматизировать руление по аэродрому, взлет и посадку самолетов, не требуя при этом установки какого-либо дополнительного инструментария на стороне аэропортов. В основе решения лежат алгоритмы компьютерного зрения, камера, размещаемая на фюзеляже самолета со стороны кабины пилотов, и GPS-приемник. Предполагается, что изображения с камеры и данных спутниковых систем глобального позиционирования будет достаточно для того, чтобы ПО, подключенное к системам управления самолетом, могло безопасно и эффективно выполнять свою работу.

Разработка инновационного автопилота уже завершена, и сейчас он проходит тестирование в реальных условиях. Последней на данный момент проверкой, которую прошла система и которая по итогам признана успешной, был автоматический взлет.

По сообщению Airbus, во время испытаний тестового самолета A350-1000, оснащенного новой системой автопилотирования, на борту лайнера находились два летчика-испытателя и три инженера. В начале проверки летчики вывели самолет на взлетную полосу и, ожидая разрешения диспетчера на взлет, включили систему автопилота.

После того, как диспетчер дал разрешение, пилоты перевели рычаги управления двигателями во взлетное положение. Весь дальнейший взлет, включая удержание самолета по центру полосы, разгон, отрыв и первичный набор высоты, происходил полностью под управлением автопилота.

За 4,5 часа, отведенных на испытания, A350-1000 успешно произвел в общей сложности 8 автоматических взлетов с использованием бортовой камеры и GPS-данных. Следующие испытания системы намечены на лето этого года. В их рамках инженеры европейского авиаконцерна планируют проверить автоматические руление на аэродроме и посадку.

Источник: N+1