Amazon опубликовала трейлер второго сезона автошоу The Grand Tour и объявила дату премьеры — 8 декабря 2017 года

Компания Amazon опубликовала полноценный трейлер (ранее выходил только короткий тизер) второго сезона автошоу The Grand Tour от экс-ведущих британского Top Gear Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя и объявила дату премьеры, которая произойдет 8 декабря 2017 года.

Отметим, что первоначально второй сезон собирались выпустить еще в октябре, однако команду подвел не справившийся с управлением электромобиля Rimac Сoncept One Ричард Хаммонд. Его травмы и последующий период выздоровления сдвинул премьеру почти на два месяца от запланированного, зато наверняка стал неисчерпаемым поводом для шуток как минимум в одной серии — той самой, где ему не удалось взобраться на гору в гонках Hemburg Hill Climb.

Трейлер под песню Пола Маккартни «Live and Let Die» получился весьма зажигательным. Съемки второго сезона проходили на пяти континентах, троица успела побывать в Колорадо, Нью-Йорке, Ховатии, Испании, Швейцарии, Мозамбике, Дубае и других экзотических местах. Героями тестов и отдельных сюжетов выступили Bugatti Chiron, Mercedes-AMG GT R, McLaren 720S, Acura NSX, Lamborghini Aventador и другие необычные автомобили.

Источник: DriveTribe