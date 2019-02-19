Amazon Studios меняет киностратегию, студия теперь будет мыслить шире и нацеливается на 30 релизов в год

Телевизионная и кинокомпания Amazon Studios, которая на днях запустила интерактивную карту Средиземья (напомним, компания снимает сериал по «Властелину колец») анонсировала существенные изменения в собственной стратегии, касающейся выпуска фильмов.

Как рассказала в серии недавних интервью глава Amazon Studios Дженнифер Салке, теперь при выборе потенциальной аудитории своих будущих фильмов руководство будет мыслить гораздо шире. Компания планирует суммарно выпускать 30 проектов в год (бюджеты будут составлять от $1 млн до $50 млн), распределяя это количество между блокбастерами, артхаусом и проектами, созданными специально для стриминговой площадки Prime Video. Это ощутимо больше, чем раньше. Кроме того, Amazon Studios откажется от старой модели с длительным сроком проката. То есть, фильмы больше не будут задерживать на большом экране так долго, как это происходит сейчас.

В интервью Variety Дженнифер Салке рассказала, что компания обдумывает множество вариантов сокращения «прокатного окна», которая обычно составляет 90 дней. Увы, никакой конкретики пока нет, вероятно, но очевидно, что все будет зависеть от конкретной кинопремьеры. В определенный случаях фильмы могут появляться в библиотеке Prime Video спустя две недели после кинотеарального проката, а в других случаях это срок будет большим. Надо понимать, что в данном случае все зависит не только от Amazon. История помнит немало случаев, когда крупные кинотеатры отказывались показывать фильмы без гарантии правообладателей на 90-дневное «окно». Но в целом стремление Amazon сократить «прокатное окно» радует.

Глава Amazon Studios заверила, что никакого конвейера не будет, и студия по-прежнему привержена съемке качественного контента, который обеспечит стабильный рост ее сервису Prime Video. В то же время очевидным является стремление Amazon Studios обскакать конкурентов и раньше выкупить права на показ сторонних кинопроизведений. На недавнем кинофестивале Sundance Film Festival компания Amazon потратила немало денег, купив несколько интригующих фильмов, оставив конкурентов, включая Netflix, с носом более скромными проектами.

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