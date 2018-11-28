Amazon выложила внутренние курсы по машинному обучению в открытый доступ

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Amazon открыла для всех желающих курсы машинного обучения, которые компания использует для подготовки своих разработчиков. Об этом объявил директор Amazon Web Services по сервисам ИИ Мэтт Вуд.

Как сообщается, программа включает более 30 различных курсов общей продолжительностью 45 часов. Она рассчитана на разработчиков, специалистов по Data Science, разработчиков платформ данных и других специалистов. Курсы доступны бесплатно на сайте AWS.

«Все курсы начинаются с основ и построены на увлекательных реальных задачах, с которыми специалисты Amazon сталкивались в своей работе. Среди них — прогнозирование пригодности подарочной упаковки, оптимизация маршрутов доставки, прогнозирование будущих номинантов премий с использованием данных сайта IMDb (дочерней компании Amazon)», — отметил Вуд.

Прошедшим курсы корпорация предлагает сдать экзамен и получить сертификат специалиста по машинному обучению от AWS (AWS Certified Machine Learning – Specialty). Экзамен обойдется в $300, но на первом этапе компания предлагает пройти сертификацию с 50-процентной скидкой — за $150.

Источники: VC