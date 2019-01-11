Американская компания Lexar представила первую серийную SD-карту на 1 ТБ

Компания Lexar представила первую коммерчески доступную SD-карту объемом в один терабайт.

Как сообщается, решение венчает самую производительную линейку для профессионалов с индексом 633x. В нее входят карты стандартов SDHC и SDXC UHS-I объемом от 16 ГБ — и теперь до 1ТБ.

О производительности карты точных данных пока нет. Lexar обещает скорость чтения на уровне 95 МБ/с, записи — до 70 МБ/с. При этом официальная скоростная маркировка карты — V30/U3, что гарантирует запись на скорости лишь до 30 МБ/с. Устройство позиционируется в качестве решения для тех, кому необходимо много снимать с разрешением 4К или создавать VR-панорамы.

Карта уже доступна для предзаказа. Поскольку она уникальна (по крайней мере, на данный момент), цена на нее весьма высока: от $399.99 на популярном фотосайте B&H до $499.99 на сайте самой Lexar. Для сравнения, одна карта на 512ГБ обойдется менее чем в $150.

Напоследок отметим, что на увеличение максимальной емкости SD-карт с одного гигабайта до одного терабайта у производителей ушло 15 лет — первая карта, на которую можно было записать гигабайт данных, появилась в продаже в январе 2004 года.

Источники: The Verge