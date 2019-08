Американские телесети отменили телевизионные трансляции турнира по Apex Legends из-за случаев массовой стрельбы

Кабельные телесети ESPN и ABC решили не показывать повтор трансляции турнира EXP Invitational по Apex Legends, который завершился 3 августа. Причиной стали недавние случаи массовой стрельбы, которые произошли в Техасе и Огайо.

В сопроводительном письме ABC говорится, что решение принято из уважения ко всем жертвам и пострадавшим во время стрельбы.

ESPN and ABC has made the decision not to air the TV broadcast of the XGames Apex Legends EXP Invitational that was scheduled for this weekend, in response to the recent mass shootings, according to an ABC Affiliate TV station source pic.twitter.com/6BMwdbk93t

— Rod Breslau (@Slasher) August 8, 2019