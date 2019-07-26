Американские ученые разработали технологию автоматического введения антидота в организм человека в случае передозировки опиоидами

Американские ученые разработали решение, которое автоматически вводит антидот в организм человека при передозировке опиоидов.

Отметим, что в случае передозировки опиоиды начинают угнетать отделы мозга, регулирующие дыхание, вследствие чего у человека происходит гиповентиляция легких, которая может привести к летальному исходу. В качестве антидота сегодня используется инъекция налоксона, который блокирует связывание опиоидов с рецепторами мозга, однако получить необходимую помощь вовремя удается не всегда. Ученые из Университета Пердью (США) представили технологию, которая снабдит организм человека налоксоном автоматически.

«Автоматизация процесса введения лекарств при передозировке опиоидов крайне важна, поскольку иногда люди находятся одни и когда они обнаруживают у себя симптомы передозировки, то, как правило, уже не в силах вколоть себе препарат самостоятельно или позвать на помощь», — объясняет ученый Хью Ли.

Как сообщается, разработанное американскими инженерами решение состоит из трех компонентов — датчика ЭКГ в виде стикера, носимого гаджета, крепящегося к руке, и капсулы с налоксоном с металлическим элементом, которую вводят под кожу человека заранее в лабораторных условиях. Задача носимого гаджета — отслеживать дыхание пациента по его ЭКГ и в случае, если частота дыхания снижается до определенного уровня, активировать встроенный генератор магнитного поля.

Под действием магнитного поля металлический элемент капсулы с лекарством начинает греться, что приводит к разрушению оболочки и последующему проникновению медикамента в организм. На все про все у решения уходит до 10 секунд.

По словам ученых, быстрая и своевременная инъекция обеспечит стабилизацию состояния пациента и даст ему дополнительный час, чтобы позвать на помощь и дождаться медиков.

Сейчас команда продолжает работу над прибором — в частности, над его компактностью — и планирует встроить в него систему связи, которая будет автоматически оповещать экстренные службы о вероятной передозировке.

В отдаленном будущем исследователи планируют адаптировать технологию и для других лекарств — в частности, для быстрой доставки адреналина пациентам с аллергией в случае анафилактического шока.

Источник: hightech.plus