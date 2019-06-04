Американские ученые создали устройство, способное «разбивать» молекулы углекислого газа на молекулярный кислород и атомный углерод





Кислород — одно из главных препятствий на пути к освоению Вселенной. Хотя в космосе его полно, лишь на Земле это вещество пребывает в виде молекул O 2 , пригодных для дыхания. При этом брать сей жизненно важный газ с собой в космические путешествия дорого и непрактично. На МКС экипаж может дышать свободно благодаря электролизу, а запас сжатого газа имеется лишь на крайний случай, но в больших масштабах — например, когда речь идет о полноценной марсианской колонии — такая схема также будет малоэффективна, указывает New Atlas.

Инженеры Калифорнийского технологического института решили найти другой способ производства кислорода и в конечном итоге обнаружили, что если направить молекулу углекислого газа на инертную поверхность вроде золотой фольги, молекула может разделиться, образовав молекулярный кислород и атомный углерод.

Весь процесс происходит в специальном реакторе, который работает примерно так же, как ускоритель частиц, но с меньшими энергиями. Молекулы CO 2 сначала ионизируются, а затем ускоряются при помощи электрического поля, после чего ударяются о золотую поверхность и разрушаются.

В нынешней форме производительность реактора невысока — на каждые 100 молекул CO 2 получается одна или две молекулы кислорода, но агрегат заслуживает внимания как доказательство жизнеспособности идеи, которую в будущем, вне всякого сомнения, удастся сделать более эффективной.

Напоследок отметим, что по словам ученых, предложенное ими решение может быть полезно не только в ходе освоения космического пространства, но и для удаления излишков углекислого газа из атмосферы Земли и преобразования его в кислород.

Источник: hightech.plus