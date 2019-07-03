Американские военные намерены испытать миниатюрные беспилотники Black Hornet в боевых условиях

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Американские военные испытают в полевых условиях инновационные миниатюрные беспилотники Black Hornet. Как сообщает The Verge, в следующем месяце крошечными дронами оснастят 1-й батальон 508-го пехотного полка 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в Афганистане.

Отметим, что БПЛА Black Hornet разработаны компанией FLIR Systems. «Бесшумные» и «практически незаметные» летательные аппараты призваны помогать солдатам ориентироваться на поле битвы: предполагается, что с помощью мини-беспилотников военные смогут в любой момент провести воздушную разведку близлежащей местности и найти затаившихся противников.

Каждый дрон длиной около 17 см и весом 33 г несет две обычные камеры и тепловизор и в реальном времени транслирует видео оператору. Дальность полета составляет 2 км, а время работы без подзарядки — чуть менее получаса.

Небольшие размеры позволяют переносить беспилотник в специальном нагрудном рюкзачке, оборудованном пультом управления и зарядной станцией. Дополнительно разработчики предлагают комплекты, устанавливаемые на военную технику, позволяющие поднимать в воздух два БПЛА одновременно.

Первые испытания Black Hornet начались еще в 2016–2017 годах (первые наработки показали и того раньше), теперь же возможности беспилотников исследуют в боевых условиях, «чтобы понять их реальную эффективность».

В случае, если испытания признают успешными, Black Hornet станет стандартным оборудованием для американских солдат.

Напоследок отметим, что технологией уже заинтересовались военные Великобритании, Франции и Австралии.

Источник: hightech.plus