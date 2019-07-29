Американские военные заинтересовались беспилотниками-тейлситтерами V-Bat

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Армия США приступила к испытаниям перспективного разведывательного беспилотного летательного аппарата V-Bat, выполненного по схеме «тейлситтер», разработкой которого занимается компания MartinUAV. Как пишет The Drive, военных интересует прежде всего способность дрона использовать для взлета и посадки практически любые корабли.

Отметим, что тейлситтером принято называть летательный аппарат самолетного типа, способный на вертикальные взлет и посадку на хвост. После взлета такой аппарат способен переходить в обычный горизонтальный полет по-самолетному. Таким образом тейлситтеры сочетают в себе нетребовательность к взлетным площадкам и высокие полетные характеристики.

Беспилотный тейлситтер V-Bat способен развивать скорость до 90 узлов, выполнять длительные полеты на скорости 45 узлов и подниматься на высоту до 4,5 тысячи метров. Аппарат может находиться в воздухе до 8 часов и нести полезную нагрузку массой до 3,6 килограмма: мультиспектральные сенсоры, системы радиоэлектронной разведки и борьбы, радар или системы ретрансляции сигналов.

Для взлета и посадки беспилотника необходима площадка площадью 2,7 квадратных метра, а управляется V-Bat с помощью наземной станции по радиоканалу, дальность действия которого составляет около 80 километров. При этом система управления аппаратом позволяет делегировать управление от одной станции другой во время полета.

ВМС США рассматривают возможность использовать беспилотники V-Bat практически на любом классе кораблей. Вероятно, в перспективе V-Bat заменит беспилотники RQ-21 Blackjack, которые взлетают с палубы судов с помощью катапульты, а их посадка осуществляется с помощью воздушного аэрофинишера — растянутой в воздухе сети.

Также к V-Bat присматриваются сухопутные войска США, которые, в свою очередь, планируют заменить тейлситтерами беспилотники ScanEagle.

Источник: N+1