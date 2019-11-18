Американские военные заказали разработку полевого мобильного генератора водорода





Американская компания General Atomics Electromagnetic Systems получила контракт Армии США на разработку полевого мобильного генератора водорода высокого давления. Согласно сообщению предприятия, разработка прототипа системы и его испытания должны завершиться в течение двух лет.

Отметим, что использование водородных топливных элементов имеет огромное множество преимуществ перед двигателями внутреннего сгорания. По утверждению самих военных, работающие на водороде БПЛА и наземные автомобили способны передвигаться гораздо тише бензиновых или дизельных машин, имеют менее выраженный тепловой след, более экологичны, энергоэффективны и надежны в эксплуатации, а кроме того, не имеют урезанной дальности пробега или полета в отличие от решений, работающих на аккумуляторах.

Вместе с тем, использование техники с водородными топливными элементами в полевых условиях сегодня сопряжено со множеством трудностей. В частности, пока не существует относительно компактных систем генерации водорода. К тому же, современные системы в большинстве случаев вырабатывают водород методом электролиза, требующим электроэнергии, получить которую в полевых условиях бывает трудно. Заниматься же перевозкой большого количества водорода, произведенного на условной базе, военные не хотят по соображениям безопасности. Заказанный Армией США генератор призван решить эти проблемы.

Согласно сообщению General Atomics Electromagnetic Systems, в ее генераторе водорода будет использоваться сухой порошок из алюминиевого сплава. Для работы установки потребуется только вода, с которой порошок будет вступать в реакцию с выделением водорода, причем вода может не быть чистой. Другие подробности о перспективной разработке не уточняются.

Ожидается, что возможность производить водород на месте, используя для этого любую воду под рукой и легко транспортируемый и легко «перезаряжаемый» порошок, помимо прочего, позволит существенно удешевить и упростить процесс пополнения запасов топлива — сегодня транспортировка достаточно требовательных к перевозке и хранению продуктов нефтепереработки, таких как бензин или дизель, для нужд военных влетает американской армии в копеечку.

Ранее американские исследователи, работающие на Армию США, уже отчитывались о создании порошкообразного алюминиевого сплава, производящего водород при контакте с водой. Изначально с одного килограмма порошка ученым удавалось получить водород в количестве, позволяющем выдавать 220 киловатт электроэнергии в течение трех минут. Что конкретно подразумевалось под «алюминиевым сплавом», не уточнялось, но можно предположить, что речь шла о сплаве алюминия и галлия — известно, что последний не дает алюминию покрываться оксидной пленкой, благодаря чему реакция может продолжаться до тех пор, пока весь алюминий не прореагирует с водой (важно подчеркнуть, что побочными продуктами реакции в данном случае выступают вполне безобидные для человека чистый галлий и оксид алюминия).



Источник: N+1