Анимационный сериал Marvel «What If…?» об альтернативных версиях супергероев получил новый трейлер и дату премьеры [11 августа 2021 года]





Компания Marvel опубликовала новый трейлер своего анимационного сериала «What If…?» и сообщила, что его премьера на стриминговом сервисе Disney+ состоится уже через месяц — 11 августа 2021 года.

Как вы помните, основная идея сериала раскрывается в самом названии. Что, если Капитаном Америкой станет не Стив Роджерс, а Пегги Картер, а сам Стив превращается в зомби? Что, если Звездный Лорд — это Т’Чалла, а Киллмонгер спасает Тони Старка от подрыва мины, чем лишает его возможности создать костюм Железного Человека?

Интересно, что это не просто праздные вопросы — создатели сериала обратились к концепции Мультивселенной с огромным количеством альтернативных реальностей, в каждой из которых жизнь супергероев развивалась по несколько иному сценарию.

Супергероев озвучивали те же актеры, которые воплощали эти роли в рамках Marvel Cinematic Universe, так что проект без проблем ложится в сериальную часть вселенной. Первый сезон будет состоять из десяти серий, каждая из которых посвящена своей реальности. Проект «What If…?» уже продлили на второй сезон, однако дата премьеры еще не озвучивалась.

Источник: Polygon