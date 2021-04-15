Apex Legends преодолела отметку в 100 миллион игроков





Баттл-рояль Respawn недавно отметил свою вторую годовщину.

EA и Respawn отметили значимое достижение Apex Legends — сегодня в королевскую битву по всему миру играет более 100 миллионов человек.

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Релиз Apex Legends состоялся в феврале 2019 года и проект моментально стал хитом. Игра набрала первые 10 млн игроков (и 1 млн «одновременных» игроков) всего за три дня с момента выхода. На достижение отметки 25 млн игроков (и 2 млн игроков в онлайне одновременно) ей понадобилась неделя. А спустя месяц был взят рубеж в 50 миллионов. В последний раз EA и Respawn делились статистикой по проекту в октябре 2019-го — тогда число игроков превышало 70 миллионов. То есть, еще 30 миллионов игроков проект добавил с октября 2019 года по апрель 2021-го.

Это достижение — лишь еще одно подтверждение нынешних тенденций в игровой индустрии. Условно-бесплатные «королевские битвы» продолжают оставаться популярными. В августе 2020 года Call of Duty: Warzone преодолела отметку в 75 миллионов игроков, а Fortnite в мае 2020 года преодолел рубеж в 350 миллионов зарегистрированных игроков.

Apex Legends доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. В игре есть 16 игровых персонажей, три разные карты, и сейчас продолжается восьмой сезон. В обозримом будущем игра должна перебраться и на мобильные платформы.