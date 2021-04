Apex Legends преодолела отметку в 100 миллион игроков

Баттл-рояль Respawn недавно отметил свою вторую годовщину.

EA и Respawn отметили значимое достижение Apex Legends — сегодня в королевскую битву по всему миру играет более 100 миллионов человек.

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! ❤️ pic.twitter.com/FlINru0lx5

