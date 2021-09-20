«Апокалипсис, робот и собака»: Вышел первый трейлер фантастического фильма «Финч» / Finch с Томом Хэнксом в главной роли (премьера — 5 ноября)





Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер фантастического фильма «Финч» / Finch, действие которого разворачивается в недалеком будущем. Внезапная и чрезвычайно мощная вспышка на Солнце застает человечество врасплох и уничтожает практически все живое на планете.

Инженер Финч — один из немногих оставшихся в живых. Поначалу он просто готовится умереть, но случайно находит выжившую собаку о которой необходимо позаботиться. Чтобы после смерти Финча пес не остался один, он собирает робота Джеффа, главная задача которого — забота о животном. Судя по ролику, надвигающийся катаклизм далеко не единственно, что грозит выжившим…

В ролях снялись Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс, Самира Уайли, Лора Харриер и Скит Ульрих. Сценарий написали Крэйг Лак и Айвор Пауэлл, а режиссером выступил Мигель Сапочник, известный по работе над такими сериалами, как «Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Доктор Хаус» (в данный момент в роли шоураннера он занимается приквелом «Дом дракона»).

Изначально этот фильм был известен под названием BIOS, его запустили в производство еще в 2017 году и должны были выпустить на экраны в 2020 году. После нескольких переносов права на картину выкупил стриминговый сервис Apple TV+, где 5 ноября 2021 года и состоится премьера «Финч» / Finch.

Источник: Apple