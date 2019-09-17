Аппарат Volocopter стал первым аэротакси, поднявшемся в небо над европейским населенным пунктом





После недавних испытаний воздушного такси в небе над международным аэропортом в Хельсинки немецкий стартап Volocopter взял еще одну высоту: аппарат с 18 пропеллерами в беспилотном режиме взлетел в центре Штутгарта.

Отметим, что до сих пор и Volocopter, и другие компании поднимали аэротакси в воздух, как правило, вдали от населенных пунктов либо на крытых полигонах. Новое испытание — первое, которое было проведено непосредственно над населенным пунктом в Европе, указывает New Atlas.

Как сообщается, демонстрационный полет аэротакси Volocopter в родной Германии прошел в рамках двухдневного мероприятия Vision Smart City, которое было посвящено будущему транспорта. Полет продолжался несколько минут, при этом летательный аппарат был ограничен узким воздушным пространством над спортивным полем Штутгартской высшей технической школы, которое также использовалось для взлета и посадки. Вместе с тем, в Volocopter утверждают, что зрители, наблюдавшие за полетом, в полной мере получили представление о том, насколько тихими являются такого рода аппараты, «которые начнут выполнять коммерческие рейсы уже в недалеком будущем».

«Воздушные такси Volocopter откроют совершенно новое измерение в сфере городского транспорта, — подчеркивает Флориан Ройтер, глава стартапа. — Как сегодня убедился Штутгарт, наши аппараты летают безопасно и тихо, и весь проект быстро приближается к завершающей стадии. Аэротакси Volocopter помогут облегчить транспортную загруженность по всему миру, а также здесь, в Германии».

Напоследок отметим, что испытания сервиса аэротакси Volocopter планирует начать до конца этого года в Сингапуре, где немецкое предприятие собирается построить свою первую площадку Voloport, предназначенную для таких летательных аппаратов.

Источник: hightech.plus