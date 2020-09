Apple передумала отключать систему аутентификации «Sign In with Apple» в играх Epic Games

Только вчера мы написали о том, что Apple отключает систему аутентификации «Sign In with Apple» / «Войти с помощью Apple» для пользователей продуктов Epic Games, как сегодня стало известно об отмене данного решения. Как и данные о запрете, информация поступила от Epic Games, а не от Apple.

Компания просто обновила свой первый твит о запрете:

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/T0Rq0tfrR7

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 10, 2020