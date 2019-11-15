Apple разработала приложение, которое позволяет любому владельцу Apple Watch и iPhone внести свой вклад в науку

Компания Apple выпустила приложение под названием Research, предназначенное для сбора данных о здоровье пользователей. Как сообщает MIT Technology Review, его цель — дать возможность любому владельцу Apple Watch и iPhone внести свой вклад в науку по трем темам (или двум, если пользователь — мужчина):

функциональное состояние сердца и образ жизни;

менструальные циклы;

шумовое загрязнение и характер использования наушников.

Чтобы начать работу с Research, необходимо загрузить программу на свой iPhone, сопряженный с умными часами Apple Watch, и позволить ей собирать и передавать информацию. Приложение будет регулярно обобщать показания с датчиков умных часов Apple Watch, а также время от времени просить пользователя выполнять ряд упражнений и опрашивать его о самочувствии. Собираемые данные отправляются в одно из научных учреждений, которые развивают этот проект в партнерстве с Apple.

Так, данные о здоровье сердца будут поступать исследователям из Американской кардиологической ассоциации и Женской больницы Бригэма. Анализом информации о влиянии шумового загрязнения, а также о том, как пользователи используют наушники, займутся ВОЗ и Мичиганский университет. Наконец, информация, касающаяся женского здоровья и менструальных циклов, окажется в Гарвардской школе общественного здравоохранения и в Национальных институтах здравоохранения.

В компании утверждают, что обмен данными будет строго конфиденциальным. Доступ к ним получат лишь научные учреждения, которые вступили в партнерские отношения c Apple. Кроме того, приложение будет передавать лишь тот тип данных, которым пользователь согласится делиться сам.

В Apple надеются, что инициатива поможет больше узнать о человеческом организме и причинах различных болезней. Например, исследование о шумовом загрязнении и использовании наушников позволит лучше узнать, как прослушивание музыки на высокой громкости влияет на слух, а также понять воздействие шума на уровень стресса. Изучение функционального состояния сердца и образа жизни даст возможность медикам связать состояние этого органа и двигательную активность пользователя (в частности, изучить, как двигательная активность влияет на состояние сердца, как состояние сердца может ограничивать двигательную активность и как по особенностям двигательной активности и сердечного ритма можно заблаговременно спрогнозировать развитие болезней сердечно-сосудистой системы). Наконец, отслеживание менструальных циклов женщин поможет исследовать взаимосвязь между женским здоровьем, особенностями менструальных циклов и нарушениями мочеполовой системы.

Никаких поощрений для пользователей, которые передадут свои данные ученым, не предусмотрено. Их должно мотивировать осознание того, что они помогают всему человечеству, указывают в компании.

Источник: hightech.plus