Aquanaut — роботрансформер, предназначенный для проведения глубоководных ремонтных работ





Инженеры Houston Mechatronics представили подводного робота-трансформера Aquanaut, способного принимать форму эффективно передвигающейся мини-субмарины и гуманоида-амфибии с руками-манипуляторами.

В настоящее время Aquanaut проходит лабораторные испытания в специальном бассейне для подготовки астронавтов NASA, где разработчики изучают возможности робота по проведению глубоководного ремонта и других работ, представляющих опасность для человека.

По мнению Houston Mechatronics, устройство найдут полезным прежде всего нефтяники и газовщики, которые задействуют аппарат для удаленного ремонта буровых установок и другой подводной инфраструктуры. Инженеры утверждают, что использование Aquanaut позволит сократить стоимость ремонтных и инспекционных работ вполовину.

Что касается технических характеристик Aquanaut, то в режиме субмарины работающее от бортовых аккумуляторов устройство, способное погружаться на глубину до 3 км, на одном заряде может проплыть до 200 км, а для осуществления трансформации ему достаточно 30 секунд. ПО аппарата работает в полуавтономном режиме: от оператора-человека робот получает команды вроде «поверни вентиль на 90 градусов», а то, как именно следует захватить тот же вентиль и повернуть его, алгоритмы решают самостоятельно.

На корпусе Aquanaut размещено множество сенсоров и камер — некоторые из них требуются агрегату для ориентирования в пространстве и избегания препятствий, а также проведения тех или иных манипуляций, другие передают данные оператору. Поскольку в водной среде коммуникация затруднена, в ближайшее время в Houston Mechatronics разработают для Aquanaut робокомпаньона, который будет плавать на поверхности и ретранслировать сигналы от робота на большие расстояния, в том числе — используя спутниковую связь. По задумке, это позволит оператору робота управлять устройством, не выходя в море; сидя в комфортном офисе, расположенном на суше.

Интересно, что стоимость Aquanaut не называется, причем намеренно — разработчики планируют построить несколько таких роботов и использовать их в рамках собственного сервиса аренды аппаратов вместе с операторами.

Источник: Techcult