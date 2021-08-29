Блоги
ASTRA-256 Assembler: хардкорна гра від українських розробників, яка допоможе вам вивчити Assembler

ASTRA-256 Assembler: хардкорна гра від українських розробників, яка допоможе вам вивчити Assembler

ASTRA-256 Assembler: хардкорна гра від українських розробників, яка допоможе вам вивчити Assembler


Українці знаються на хардкорі. І це я про ігри, а не про те, що ви подумали. Вітчизняним гравцям завжди подобались складні ігри на кшталт Dark Souls та пасьянс «Косинка» (відсоток перемог там ще менший ніж у DS). Але ASTRA-256 Assembler від Андрея Брусника – це вже зовсім інший рівень. Це найхардкорніший хардкор, який ми коли-небудь бачили.

ASTRA-256 Assembler – це емулятор бінарного програмованого калькулятора, який програмується, так, на мові Assembler. З об’ємом оперативної пам’яті 256 байт (байт, не кілобайт!), з 8-розрядним буфером/акумулятором, з набором із 102 класичних команд на кшталт: додати вміст зазначеного елемента пам’яті до значення лічильника команд; скопіювати в акумулятор вміст елемента пам’яті; виконати логічне «AND» з вмістом акумулятора і вказаним значенням; поміняти місцями старшу і молодшу половини байта в акумуляторі AC; й т.ін. Саме так працювали комп’ютери у часи динозаврів, усі ці LGP-30, Altair 8800, PDP-11 та великі мейнфрейми.

1111

Розробник позиціонує ASTRA-256 Assembler як посібник по навчанню Assembler, іграшку для справжніх програмістів та логічну головоломку. Останнє твердження трохи спірне, але…

Наразі ASTRA-256 Assembler вже вийшла у Дочасному доступі Steam, а повний реліз запланований на 2022 р. Як каже автор: «Залишилась пара концептуальних питань по ігровій динаміці, щодо яких ми все ще дискутуємо». Що ж, наснаги розробникам, сподіваємось, поціновувачам справжнього хардкору ця «гра» сподобається.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить