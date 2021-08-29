ASTRA-256 Assembler: хардкорна гра від українських розробників, яка допоможе вам вивчити Assembler





Українці знаються на хардкорі. І це я про ігри, а не про те, що ви подумали. Вітчизняним гравцям завжди подобались складні ігри на кшталт Dark Souls та пасьянс «Косинка» (відсоток перемог там ще менший ніж у DS). Але ASTRA-256 Assembler від Андрея Брусника – це вже зовсім інший рівень. Це найхардкорніший хардкор, який ми коли-небудь бачили.

ASTRA-256 Assembler – це емулятор бінарного програмованого калькулятора, який програмується, так, на мові Assembler. З об’ємом оперативної пам’яті 256 байт (байт, не кілобайт!), з 8-розрядним буфером/акумулятором, з набором із 102 класичних команд на кшталт: додати вміст зазначеного елемента пам’яті до значення лічильника команд; скопіювати в акумулятор вміст елемента пам’яті; виконати логічне «AND» з вмістом акумулятора і вказаним значенням; поміняти місцями старшу і молодшу половини байта в акумуляторі AC; й т.ін. Саме так працювали комп’ютери у часи динозаврів, усі ці LGP-30, Altair 8800, PDP-11 та великі мейнфрейми.

Розробник позиціонує ASTRA-256 Assembler як посібник по навчанню Assembler, іграшку для справжніх програмістів та логічну головоломку. Останнє твердження трохи спірне, але…

Наразі ASTRA-256 Assembler вже вийшла у Дочасному доступі Steam, а повний реліз запланований на 2022 р. Як каже автор: «Залишилась пара концептуальних питань по ігровій динаміці, щодо яких ми все ще дискутуємо». Що ж, наснаги розробникам, сподіваємось, поціновувачам справжнього хардкору ця «гра» сподобається.