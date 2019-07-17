Аттракцион невиданной щедрости: Amazon предложила американским пользователям купон на $10 в обмен на доступ к их интернет-активности





Компания Amazon анонсировала акцию для клиентов из США, предложив им 10-долларовую скидку на дни ежегодной распродажи Prime Day. В обмен ритейлер просит доступ к содержимому посещаемых веб-страниц.

Как сообщается, предложение актуально для новых пользователей Amazon Assistant — цифрового ассистента, помогающего, среди прочего, сравнивать товары в интернет-магазинах, существующего в виде расширения для браузеров на ПК (Chrome, Mozilla) и приложения для смартфонов. При заходе на сайты крупных торговых сетей, таких как Walmart или Target, помощник сообщает о наличии этих же товаров на площадке Amazon, а в ПК-версии также высвечивает цены и отображает оценки и отзывы.

Неудивительно, что без доступа к интернет-активности, включая ссылки и содержимое просматриваемых страниц, ассистент Amazon работать не может. Вместе с тем, в пользовательском соглашении отдельно оговаривается, что компания оставляет за собой право «собирать посредством программного продукта любые доступные данные с целью дальнейшего их использования в маркетинговых целях, в том числе для улучшения качества продуктов и услуг, не связанных с Amazon Assistant».

По словам представителя некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation (EFF) Беннет Сайферс, с помощью Amazon Assistant корпорация Джеффа Безоса, вероятнее всего, намерена лучше узнать предпочтения своих клиентов. Кроме того, собранные данные, возможно, будут использоваться для тренировки моделей машинного обучения, задействованных в таргетировании рекламы.

В то же время, Сайферс подчеркивает, что «подачка» в размере $10 нивелирует ценность персональных данных в глазах пользователей.

«Проблема в том, что некоторые данные в действительности бесценны. Возьмем, например, сведения о вашем местоположении: Amazon при помощи своего мобильного приложения может заполучить их даже бесплатно, однако если эта информация попадет не в те руки, под угрозой окажется ваша физическая безопасность», — указывают в EFF.

В Amazon, в свою очередь, заверяют, что они ставят конфиденциальность клиентов во главу угла, а также обещают собирать данные «исключительно с тех сайтов, где Amazon может порекомендовать собственные услуги или продукты». Кроме того, представители корпорации отмечают, что пользователь «в любой момент может отключить те или иные функции помощника».

Источник: Reuters