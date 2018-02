«Аватар по-японски»: человек-суррогат с планшетом на лице

На конференции MIT EmTech, проходящей на этой неделе в Сингапуре, японский разработчик в области виртуальной и дополненной реальности Юн Рекимото представил весьма необычную разработку, над которой он работает уже несколько лет. Проект проходит под названием ChameleonMask, еще технологию называют «человеческим Uber», хотя эта ассоциация явно притянута за уши.

Суть этого проекта в том, чтобы обеспечить возможность быть в двух местах одновременно и удаленно совершать различные действия от своего имени посредством другого человека. Проще говоря, взять в аренду другое тело и управлять им удаленно, «прикрепив» к нему свое настоящее лицо. В некотором смысле идея напоминает сюжет кинокартины «Аватар» Джеймса Кэмерона, но только адаптированный к реальности.

Разработчик оперирует термином «суррогат» в отношении человека, которому предстоит играть роль марионетки аватара. Так вот, этот «суррогат» надевает специальную маску с планшетом (в данном случае используется iPad) на все лицо. На экране планшета в прямом эфире транслируется лицо другого пользователя-хоста, который наблюдает за происходящим через камеру и даже может разговаривать через динамик. При этом удаленный пользователь постоянно управляет своим «суррогатом», постоянно давая детальные указания о том, как надо действовать. Предполагается, что «суррогат» должен имитировать жестикуляцию и мимику, чтобы все было максимум естественно.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0

— will knight (@willknight) January 30, 2018