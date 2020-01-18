Австрийский фотограф наглядно продемонстрировал работу алгоритма компрессии фотографий в Instagram

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Австрийский фотограф Яник Энтремонт провел эксперимент, чтобы изучить компрессию фотографий в Instagram. Для этого он сделал селфи, выложил его в соцсеть, скачал, снова выложил — и так более 300 раз.

Оказалось, что алгоритмы сервиса сжимают снимки гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Свой проект фотограф назвал @facetinction (от английского face — «лицо» и extinction — «вымирание, исчезновение»).

Оригинальный снимок выглядит так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A (con)temporary portrait. (@facetinction) 31 Дек 2019 в 12:20 PST



Та же фотография после 80 скачиваний и «перезагрузок»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A (con)temporary portrait. (@facetinction) 31 Дек 2019 в 8:14 PST

Совершенно неузнаваемое изображение после 340 «перезагрузок»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A (con)temporary portrait. (@facetinction) 1 Янв 2020 в 10:45 PST

Наконец, GIF-изображение, в котором фотограф соединил все 340 «перезагрузок»:

Источник: BirdInFlight