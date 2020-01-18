Австрийский фотограф наглядно продемонстрировал работу алгоритма компрессии фотографий в Instagram
Австрийский фотограф Яник Энтремонт провел эксперимент, чтобы изучить компрессию фотографий в Instagram. Для этого он сделал селфи, выложил его в соцсеть, скачал, снова выложил — и так более 300 раз.
Оказалось, что алгоритмы сервиса сжимают снимки гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Свой проект фотограф назвал @facetinction (от английского face — «лицо» и extinction — «вымирание, исчезновение»).
Оригинальный снимок выглядит так:
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Та же фотография после 80 скачиваний и «перезагрузок»:
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Совершенно неузнаваемое изображение после 340 «перезагрузок»:
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Наконец, GIF-изображение, в котором фотограф соединил все 340 «перезагрузок»:
Источник: BirdInFlight