Автономное судно Mayflower пересечет Атлантический океан в 2020 году, повторив путь своего знаменитого предшественника 400 лет спустя





В сентябре следующего года будет отмечаться 400-летний юбилей плавания Mayflower — корабля, на котором в Америку прибыли одни из первых английских поселенцев. В некоммерческой исследовательской организации Promare планируют повторить это путешествие на полностью беспилотном судне с тем же названием.

Новому Mayflower предстоит пройти путь длиной более 5 000 км — из Плимута в Англии до Плимута в американском штате Массачусетс. В случае успеха он станет первым автономным судном подобного размера, преодолевшим Атлантику, отмечает TechCrunch.

За техническую поддержку проекта отвечает IBM. Компания обеспечит беспилотное транспортное средство навигационными системами, опирающимися на камеры, радары, лидары и морские карты, а также необходимыми для управления алгоритмами, работающими в основном автономно, но время от времени — в моменты, когда удается восстановить связь с сушей — передающими данные о состоянии судна в облако для анализа и получающими в ответ, в частности, прогноз погоды. По словам разработчиков, алгоритмы смогут самостоятельно распознавать буи, мусор, другие суда и непогоду и планировать свой маршрут наиболее оптимальным образом, а также динамически изменять его при необходимости. Перемещаться судно будет в основном за счет энергии солнца и ветра, но в случае экстренной ситуации может задействовать дизельные электрогенераторы.

Предполагается, что успешная реализация проекта позволит отработать беспилотные технологии в морском транспорте и простимулирует их масштабное внедрение. Однако это не единственная его цель: во время путешествия оснащенное различным научным и исследовательским инструментарием Mayflower будет собирать данные для сразу нескольких исследовательских проектов. Среди них — анализ численности морских млекопитающих, оценка пластикового загрязнения и тестирование систем морской кибербезопасности. По мнению разработчиков, беспилотное судно, оснащенное всевозможными датчиками, способными проанализировать и состав воды, и ее температуру, и даже акустические свойства, а также исследовать пробы воздуха, внесет огромный вклад в такие сферы, как метеорология, океанография, климатология, биология и экология.

«Современные научные суда обходятся научным организациям в десятки тысяч долларов в день. Как следствие, такие миссии, как правило, сильно ограничены по времени, и этот момент служит камнем преткновения для многих исследований. Проект Mayflower откроет дорогу к созданию экономически эффективных и гибких научных морских платформ, которые позволят исследователям собрать огромное множество самых различных данных, что потенциально поможет нам, в числе прочего, эффективнее беречь экосистемы океанов», — подчеркивают авторы Mayflower.

Любопытно, что беспилотное судно на всякий случай застрахуют. По утверждению разработчиков, страховой полис им готова представить компания Gard, пожелавшая стать первой страховой компанией, которая застрахует беспилотное морское транспортное средство.

Источник: hightech.plus