Авторы MechWarrior 5 объяснили переход в EGS тем, что в Steam «выходит слишком много игр»





25 июля студия Piranha Games объявила, что MechWarrior 5: Mercenaries выйдет на ПК как временный эксклюзив Epic Games Store (срок эксклюзивности составит год), хотя изначально в FAQ проекта было указано, что релиз состоится в Steam и GOG.

Как и в других аналогичных случаях, новость вызвала негативную реакцию игрового сообщества. Вместе с тем, глава Piranha Games Расс Буллок уверен, что решение было правильным. Свою позицию он прояснил в рамках сессии вопросов и ответов с фанатами.

«Steam — хорошая платформа. Но когда мы перестали обновлять MechWarrior Online и получать дополнительный охват за этот счет, мы ощутили, насколько трудно конкурировать с той массой игр, которые неустанно выходят на этой платформе. Хотя даже после патча или обновления проходило десять часов — и мы снова оказывались погребенными. Это то, что волновало нас, и то, что волнует многие небольшие студии», — отметил Буллок.

В случае с Epic Games Store разработчик уверен, что их игра будет на виду около месяца после релиза. Кроме того, он надеется на то, что в магазине Epic Games после выхода Borderlands 3 будет заметен приток новых пользователей.

Впрочем, признается глава Piranha Games, мотивация разработчиков обусловлена не только показами тайтла на главной странице магазина. MechWarrior 5: Mercenaries разрабатывается на базе Unreal Engine 4, так что благодаря переходу в EGS студия сможет не платить Epic 5% выручки за использование движка. А если сюда еще добавить разницу между 30%-комиссией, которую берет Valve, и 12%-комиссией, которую берет Epic Games, то экономия выходит более чем существенной: по подсчетам издания Polygon, каждый миллион проданных в EGS копий MechWarrior 5 будет приносить игроделам на $9 млн больше.

По словам Буллока, компания была готова к резкой реакции фанатов, однако разработчики убеждены, что уход в EGS обеспечил будущее проекта и, возможно, даже потенциальный сиквел. Кроме того, студия смогла позволить себе сдвинуть релиз с загруженного сентября на более свободный декабрь и потратить дополнительное время на полировку.

Напоследок Буллок отметил, что за первый день после объявления о переходе в EGS игра потеряла лишь 700 предзаказов из 20 тысяч.

Источник: DTF