Бельгийские ученые создали солнечную панель, которая генерирует из воздуха до 250 литров газообразного водорода в день

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Исследователи из Левенского католического университета в Бельгии создали солнечную панель, которая генерирует до 250 литров газообразного водорода в день из водяных паров воздуха.

Как сообщается, команда под руководством профессора Йохана Мартенса работала над технологией в течение десяти лет.

«Двадцати таких солнечных батарей достаточно, чтобы обеспечить дом теплом и электричеством на всю зиму при условии его хорошей теплоизоляции», — подчеркивают ученые.

В то же время, добавляют они, разработка пока далека от коммерческого производства. Вместе с тем, прототип скоро протестируют в настоящем жилом доме. В случае успеха ученые установят еще несколько десятков таких систем и расширят эксперимент на 39 соседних домов.

VRT NWS: waterstofpaneel Belgische wetenschappers kraken de code voor betaalbare groene waterstof. Ze ontwikkelden een speciaal zonnepaneel dat waterstofgas maakt uit het vocht in de lucht. Опубліковано VRT NWS Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Во сколько обойдется оснащение домохозяйства водородными панелями, инженеры пока точно не называют. Но утверждают, что в конечном итоге технология будет не только экологичной, но и экономически выгодной.

«Избыток водорода, сгенерированный летом, можно сохранить и использовать зимой. При этом для хранения излишков одному домохозяйству достаточно обзавестись стандартным топливным баком на 4 кубических метра», — указывают исследователи.

Источник: hightech.plus