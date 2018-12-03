«Беспилотный транспорт уничтожит культ автомобиля»

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Финикс, столица Аризоны, представляет собой город с многокилометровыми автострадами и многочисленными дорожными пробками, созданный исключительно для автомобилистов. В нем не выжить без собственного авто. Здесь на «железных конях» ездят даже в булочную — вернее, в супермаркет с гигантской и при этом крайне востребованной парковкой. Не менее громадные парковки расположены у кинотеатров и стадионов, вблизи парков и аптек, кафе и других общественных пространств.

Но с недавних пор Аризона является штатом с самыми либеральными законами для желающих испытать робомобили — «классового врага» традиционных авто. Обозреватель MIT Technology Review Эд Финн прогнозирует, что именно с таких городов, как Финикс, построенных в эпоху автомобилей и будто бы для их прославления, грядет неотвратимая и масштабная трансформация. Трансформация, которая не просто приведет к краху американский культ личной машины, «летящей по хайвею в закат», но и затронет все сферы городской жизни, вплоть до того, что опустеют целые улицы — чтобы впоследствии возродиться в мире, где личный автомобиль является причудой.

Автоулицы

50-километровая Camelback Road — современный аналог храма, в котором все поклоняются автомобилю. Почти все торговые точки на этой трассе — бесконечные салоны автодилеров, сервис-центры, автомойки, гипермаркеты с огромными парковками и небольшие кафе с окошками выдачи для водителей. Camelback Road олицетворяет собой наследие эпохи, когда личный автомобиль рассматривался как главный признак благосостояния, вокруг которого допустимо спроектировать всю городскую инфраструктуру.

Однако, в отличие от традиционных автомобилей, беспилотным машинам, которые, вне всякого сомнения, вскоре выйдут на дороги общего пользования, вовсе не нужен владелец. Финн утверждает, что будущее — за транспортом как сервисом, предоставляемым по требованию пользователя различными коммерческими компаниями.

«Беспилотный автомобиль — это автомобиль, изначально проектируемый под использование множеством людей; ценность которого заключается не в его характеристиках, а в качестве сопутствующих оказываемых услуг», — объясняет глава Waymo Джон Крафсик.

Другими словами, многомиллиардной автоиндустрии в скором времени, похоже, придется переосмыслить концепцию автомобилей, перейдя на рельсы экономики услуг. Одновременно это значит, что такие улицы, как Camelback, попросту опустеют — они не будут нужны тем, у кого нет собственного авто и кто заказывает поездку на робомобиле по смартфону.

Причем речь идет не только о юрких машинах от Uber или Waymo. Как насчет пропустить чашечку кофе в беспилотном фургоне Starbucks Van? Или пообедать по дороге из офиса на переговоры в кафе на колесах Burger King Coupe?

«Автономный транспорт не только даст пассажирам возможность заниматься своими делами во время поездок, но и позволит предоставлять на его основе совершенно новые услуги», — отмечает Финн.

Сервисы

Автомобиль как сервис и сам нуждается в особом сервисе. Поэтому рынок обслуживания автомобилей также ожидают перемены, полагает Финн. Так, на автомойке Jacksons Car Wash уже предлагают особое обслуживание водителям Uber. Есть даже безлимитный абонемент — хорошее предложение, когда грязная машина может стоить звезды в рейтинге. А еще владельцы мойки устанавливают новые автоматические щетки — чтобы они могли бережно очистить автомобили Tesla с ее многочисленными датчиками.

Однако Финн считает, что это временное решение. Операторам беспилотных таксопарков будет гораздо удобнее организовать собственные сервисные комбинаты — с мойкой, зарядкой и техобслуживанием под одной крышей.

«Автомобильный сервисный рынок перейдет от многочисленных мелких предприятий к огромным централизованным конгломератам, обеспечивающим полный цикл обслуживания авто в одном месте», — отмечает Финн.

Единственным исключением станут компании, ориентированные на коммунальный транспорт, которым необходимо будет подстраиваться под местные регуляции.

«Переходный период для сферы обслуживания транспорта будет крайне болезненным», — комментирует тренд эксперт Алан Гершенфельд.

Революция потребления

Нынешним обладателям автомобилей сложно от них отказаться, ведь стальной конь сегодня — это не просто средство передвижения, но еще и статус, синоним свободы, а также прорва вложенных в него денег. Между тем, социологи фиксируют, что молодые американцы все чаще склонны обходиться без личных машин. Растет и доля тех, кто считает получение прав необязательным.

«Это открывает перспективу к радикальному преображению городов; того, как они живут, и какой бизнес считается прибыльным», — пишет Финн.

Если у вас нет автомобиля, вам не нужно его обслуживать, мыть, страховать, а главное — заливать в него неустанно дорожающий бензин. Освобождается много времени и денег. А также места на парковке.

Тесты в техасском городе Остин подтвердили, что обслуживание беспилотного флота общественных автомобилей точно не дороже, чем содержание миллионов персональных авто.

«Небольшого парка самоуправляемых автомобилей достаточно, чтобы удовлетворить потребности целой общины», — говорит Крафсик.

Добавьте сюда беспилотный общественный транспорт, эффект масштаба, и вы — то есть городские власти и сами горожане — сэкономите миллиарды долларов, которые можно будет перенаправить на усовершенствование городской инфраструктуры и открытие новых бизнесов.

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Финн мечтает, что в городах будущего, обслуживаемых беспилотными авто, тротуары будут шире, услуги — разнообразнее, заторы — меньше, а пешеходные улицы (редкость в современных мегаполисах США) появятся везде, где только возможно.

На месте парковок разобьют новые парки и общественные пространства — для людей будущего, у которых больше свободных денег и свободного времени. Городской воздух станет гораздо чище, а невзрачные «каменные джунгли» перестанут быть такими томными и депрессивными и наконец «позеленеют».

Источники: MIT Technology Review, hightech.plus