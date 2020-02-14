Бесплатное iOS-приложение Swift Playgrounds для изучения программирования стало доступно для платформы Mac

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Компания Apple выпустила приложение Swift Playgrounds для обучения программированию на планшете iPad еще в 2016 году. И только спустя четыре года разработчики решили, что оно также может пригодиться обладателям фирменных ноутбуков и ПК и опубликовала соответствующую версию в Mac App Store.

Приложение Swift Playgrounds бесплатно как для iOS, так и для Mac-устройств, при этом в последнем случае поддерживается несколько настольных функций, включая поддержку клавиатуры, мыши и Touch Bar в ноутбуках MacBook Pro.

Оно позволяет в игровой форме на основе уроков и решения головоломок изучить основы языка программирования Swift, что понравится как детям, так и более взрослым начинающим разработчикам (разработчики указывают возрастной диапазон от 12 до 112 лет).

Благодаря поддержке нового типа устройств, теперь можно работать с одним и тем же проектом как на iPad, так и на Mac — синхронизация осуществляется с помощью облачного хранилища iCloud.

Загрузить Swift Playgrounds для Mac можно по следующей ссылке.

Источник: The Verge