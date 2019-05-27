Best Buy отменил все предзаказы на складной смартфон Galaxy Fold

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Крупнейший ритейлер потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады Best Buy отменил все оформленные предзаказы на Galaxy Fold — складной смартфон от Samsung.

Причиной отмены всех предварительных заказов названа неспособность южнокорейского гиганта обозначить новую дату выхода новинки.

«Придавая первостепенное значение интересам клиентов, Best Buy решил отменить все текущие предварительные заказы на Samsung Galaxy Fold», — сообщил ритейлер.

Напомним, продажи гибких смартфонов от Samsung должны были начаться 26 апреля, однако у устройств, выданных журналистам для тестирования, обнаружились технические неисправности. В результате в Samsung решили отложить релиз Galaxy Fold на неопределенный срок, чтобы устранить дефекты.

Источник: The Verge