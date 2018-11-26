Бета-тестирование онлайн-режима Red Dead Online стартует уже завтра, 27 ноября 2018 года

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Компания Rockstar Games объявила, что открытое бета-тестирование онлайн-режима игры Red Dead Redemption 2 стартует уже завтра, 27 ноября 2018 года.

Первыми поиграть в Red Dead Online смогут владельцы Ultimate-издания, на следующий день доступ откроют тем, кто начал играть в RDR2 в первый день доступности игры (26 октября). Еще днем позже, 29 ноября, режим станет доступным игрокам, запустившим игру Red Dead Redemption 2 в первые три дня после релиза (26-29 октября).

И наконец, всем желающим Red Dead Online откроют уже в ближайшую пятницу, 30 ноября 2018 года. Онлайн-режим будет бесплатно доступен всем владельцам базовой игры Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Согласно официальному заявлению Rockstar Games, в Red Dead Online игрок сможет создать и кастомизировать собственного персонажа, чтобы исследовать новый живой онлайн-мир в знакомом сеттинге Дикого Запада. Путешествовать по открытому миру можно самостоятельно или с друзьями, при этом такой отряд может включать до 8 человек.

Игрокам будут доступны, как мирные занятия, вроде охоты, рыбалки и туризма, так и более активные действия — перестрелки с вражескими бандами, охота за сокровищами и т.п. Разработчики отметили, что в онлайне появятся знакомые по основной игре персонажи, а также будут доступны сюжетные миссии и сражения с врагами.

Источник: The Verge